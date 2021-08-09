Лукашенко прокомментировал непризнание Крыма и отсутствие интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в отсутствии тесной интеграции между странами.

«Мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии, и сейчас вы держите нас на расстоянии», – цитирует Лукашенко «РИА Новости».

Кроме того, Лукашенко прокомментировал непризнание Белоруссией российского статуса Крыма. «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», – цитирует ТАСС Лукашенко.