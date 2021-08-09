Лукашенко заявил, что не будет вредить Украине, если она не придёт с оружием

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не сделает пакость Украине, если Киев первым не ступит с оружием на территорию республики. Об этом он сказал во время «Большого разговора с президентом», который проходит в Минске.

«Что касается вторжения, то меньше всего Украина должна бояться белорусов, – подчеркнул Лукашенко. – Мы никогда не сделаем пакость в отношении Украины, если вы первыми, а об этом сегодня уже можно говорить, не ступите с оружием на нашу землю. Поэтому трактор остаётся в силе».

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что на танке в Киев не приедет, разве только на тракторе. Позднее он подчеркнул, что никогда с территории Белоруссии россияне не придут на Украину, тем более с оружием.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал условие для того, чтобы он признал вхождение Крыма в состав РФ. По его словам, Белоруссия официально признает статус Крыма, когда последний российский олигарх начнёт поставлять на полуостров свою продукцию.

«В программе моего друга Володи Соловьев режиссёр Шахназаров всё время кричит: "Когда Лукашенко Крым признает?“. Я ему отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», – подчеркнул он.

При этом Лукашенко признал, что несмотря на то, что его многое связывает по рукам, например, Будапештская декларация, он готов и через это переступить.

«Украина… видите, что творит? У меня руки развязаны — и Крым, и всё остальное», – заявил Лукашенко.

Кроме того, он добавил, что власти Украины были возмущены визитом президента Белоруссии в Крым. При этом авиасообщение между Минском и Киевом приостановлено, и через Украину он всё равно бы туда не смог полететь.

«Безумцы», – резюмировал Лукашенко.

