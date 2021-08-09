Ловушка космических зарплат: почему Месси не смог остаться в Барселоне, даже сократив свой контракт вдвое

Юридическая компания, представляющая футбольный клуб «Барселона» (Барса), как сообщает телеканал Alarabiya, обратилась в суд с жалобой на клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), чтобы помешать переходу Лионеля Месси во Францию.

В воскресенье Месси со слезами на глазах подтвердил на пресс-конференции в Барселоне, что покидает Барселону. Он рассказал репортерам, что руководство испанской футбольной лиги La Liga не разрешает ему возобновить контракт с Барсой даже при условии сокращения его зарплаты на 50%.

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ПСЖ является одним из очень немногих футбольных клубов, который может позволить взять себе такую звезду, как Лионель Месси. По слухам, переговоры между аргентинским футболистом и руководством парижского клуба прошли успешно и официальное объявление о двухлетнем контракте ожидается со дня на день.

Если не помешает Барса. Юристы каталонского клуба утверждают, что ПСЖ нарушил правила финансовой фейрплей, пишет испанское новостное агентство MARCA.

Французский суперклуб этим летом уже подписал ряд контрактов с известными футболистами. В новом сезоне за столичный клуб будут играть Джанлуиджи Доннарумма, Вейналдум и Серхио Рамос. Эта тройка футболистов перешла в ПСЖ так же, как может перейти Месси – как свободные агенты, т.е. их переходы парижскому клубу ничего не стоили, но они будут получать высокие зарплаты. Именно это обстоятельство в центре жалобы адвокатов Барсы.

Каталонские юристы утверждают, что соотношение между жалованьями футболистов и доходами клуба в ПСЖ составляет 99%, а в Барселоне – 54%. Если эти данные соответствуют действительности, то они являются нарушением правил финансовой фейрплей, выполнять которые должны все европейские клубы.

34-летний Месси также рассказал на пресс-конференции, что сделал все, чтобы остаться в Барселоне, где играл едва ли не с детства. Он много раз говорил о желании завершить свою карьеру в Барселоне, но сделать это сложно. Например, не удалось подписать новый контракт даже со снижением зарплаты аргентинской звезды на 50% из-за правил La Liga. Не может Лионель совершить и сверхблагородный поступок и играть за Барсу бесплатно, как требовали отдельные болельщики, предлагая звезде доказать на деле любовь к клубу. Бессмысленно даже обсуждать вероятность такого события, потому что бесплатную работу запрещают испанские законы. Согласно законодательству, во избежание финансовых махинаций зарплата по новому контракту не может быть ниже предыдущей более чем на 50%.

Месси поведал на пресс-конференции немало интересного. Например, заявил, что при обсуждении нового контракта вовсе не просил увеличить зарплату на 30%, как ему приписывают недоброжелатели. Напротив, он предложил уменьшить ее на 50%.

Близкое к катастрофе финансовое положение Барселоны вынуждает клуб с ним расстаться. По слухам, долги каталонского клуба достигают астрономической (для футбола) суммы в 1,2 млрд евро. В этом нет ничего удивительного, потому что, например, зарплата самого Лионеля Месси при экс-президенте Жозепе Марии Бартомеу выросла втрое и он заработал только в 2017-21 годах более 555 млн евро.

Нынешний президент клуба Жоан Лапорта рассказал, что за время пандемии Барса понесла убытки на 487 млн евро.

Эксперты отмечают, что плачевная финансовая ситуация в Барселоне заставила клуб устроить демарш и объвить о создании футбольной Суперлиги. Возможно, Месси тогда можно было бы удержать, заключив с ним новый 5-летний контракт. Формально каталонский клуб не отказался от этой идеи, но перспективы алтернативной Лиги Чемпионов выглядят все более призрачными после того как большинство клубов -бунтовщиков пошли на попятную после жесткой реакции УЕФА.

В свою очередь, в испанской Ла Лиге видят решение финансовых проблем клубов в сокращении зарплатной ведомости футболистов. У Барселоны также не остается большого выбора.

Что касается Месси, то он фактически стал заложником собственной финансовой стратегии, повышая свои ставки на фоне безумного роста футбольного трансферного рынка и зарплат топ-игроков. Теперь он не сможет завершить свою карьеру в Барселоне, как он мечтал. Но остается под вопросом и то, выйдет ли он на поле в футболке ПСЖ или другого клуба в ближайшее время.