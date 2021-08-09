МИД Латвии допустили возможность военного столкновения НАТО и России в Белоруссии

9 августа 2021, 08:36
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью газете Financial Times заявил, что наплыв мигрантов, прибывающих в Литву с территории Белоруссии, и предстоящие российско-белорусские военные учения «Запад-2021» повышают вероятность столкновения российских военных с силами НАТО в странах Прибалтики и Польше, сообщает РБК. 

«Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ НАТО, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов», – сказал Ринкевич. 

Однако глава МИД Латвии сомневается, что возможные инциденты могут перерасти полномасштабные боевые действия. 

Российско-белорусские военные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории Белоруссии и России. 