Москва в январе-мае 2021 года увеличила экспорт кондитерских изделий на 45% - заммэра Ефимов

Экспорт кондитерских изделий из Москвы в январе-мае 2021 года составил 86,15 млн долларов, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 57,2% выше показателя 2019 года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экспорт московских кондитерских изделий продолжает устойчиво расти. За первые пять месяцев этого года сумма поставок составила 86,15 млн долларов, что на 45% превышает показатель аналогичного периода прошлого года в размере 59,4 млн долларов и на 57,2% больше, чем в январе-мае 2019 года, когда экспорт таких изделий составил 54,81 млн долларов», - сказал заместитель мэра.

Он также добавил, что московские производители кондитерских изделий в основном поставляют свою продукцию на рынки Ближнего Зарубежья, однако экспорт сладостей растет и в страны Дальнего Зарубежья. За первые пять месяцев этого года экспорт в Евросоюз и Северную Америку составил 8,61 млн долларов. Это на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3% выше показателя 2019 года.

Одним из ключевых покупателей столичных сладостей на рынках Дальнего Зарубежья является Евросоюз – в январе-мае 2021 года туда поставили кондитерской продукции на 4,92 млн долларов, при этом большая часть – 3,06 млн долларов – пришлась на Германию. Товарную структуру возглавляют шоколадные изделия – их поставили на 3,47 млн долларов, за ними следуют мучные изделия - 0,75 млн долларов и сахаристые изделия - 0,71 млн долларов.

«На североамериканском рынке столичные кондитерские изделия также пользуются большой популярностью, особенно в США. Экспорт продукции в регион достиг 3,2 млн долларов – это на 49,4% больше по сравнению с январем-маем 2019 года. При этом поставки мучных изделий по отношению к 2019 и 2020 годам выросли на 76,9% и 14,9% соответственно, и составили 0,99 млн долларов», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Как отмечают эксперты Центра «Моспром», московская кондитерская продукция также востребована на рынке Канады. В январе-мае 2021 года поставки сладостей в эту страну увеличились на 68,6% и составил 0,48 млн долларов. Товарную структуру экспорта возглавляют шоколадные изделия – на них пришлось 0,28 млн долларов, что на 80,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рынки ЕС и Северной Америки довольно перспективны для столичных производителей кондитерских изделий, отметили в правительстве. Кроме того, московские экспортеры сладостей могут открыть для себя и новые перспективы на европейском рынке. Например, поставки столичной кондитерской продукции только начинают развиваться в Нидерландах, Бельгии, Румынии, Швеции, Словакии, Люксембурге, Ирландии и Хорватии.