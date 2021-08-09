Нефть. Ждать ли нового обвала?

Незаметно для многих котировки “черного золота” опустились от своих июльских максимумов уже на 10% и стоят примерно 70 долларов .

Причин более чем достаточно. Во-первых, страны-участницы ОПЕК+ перешли к увеличению добычи и с августа будут добавлять по 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Статья по теме: Инвесторы распродают нефть

Параллельно с этим процессом добыча начала расти и в США, и за летние месяцы американские сланцевые компании нарастили ее примерно на полмиллиона баррелей в сутки.

Во вторых, спрос со стороны Китая уже в начале лета пошел на спад на фоне ограничений для частных НПЗ со стороны властей. Правда, согласно вышедшим в эти выходные данным за июль, спрос из Поднебесной несколько восстановился.

Импорт сырой нефти в июле составил 41,24 миллиона тонн, что эквивалентно 9,71 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, в июне показатель составил 40,14 миллионов тонн. .

Статья по теме: Цены на нефть: прыгаем, скачем, но далеко не убегаем

Так или иначе, вышеперечисленных факторов достаточно, чтобы нефтяные котировки пошли значительно ниже, к тому же, распространение нового дельта-штамма коронавируса вызывает у участников торгов серьезные опасения по поводу дальнейшего устойчивого спроса на топливо.

Но это фундаментальные показатели, а рынок нефти - это во многом финансовый рынок, и котировки определяются спекулянтами на бирже. И здесь в дело включаются факторы технического анализа. Дело в том, что сейчас цены подошли к очень важному уровню в диапазоне 69-70 долларов.

Именно здесь быки и медведи вели основные баталии практически всю весну. В марте были попытки пойти выше, но трейдеры, игравшие на повышение, потерпели неудачу.

Повторная попытка была предпринята в апреле, и осада продолжалась практически весь май, и только в самом начале июня цены ушли выше.

Таким образом, если сейчас удержать уровень 69-70 не удастся, вероятность более сильного котировок становится крайне высокой. Вполне возможно, стоимость “черного золота” опустится в район 60 долларов.

Но в этом нет ничего драматичного. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак приводил расчеты дополнительных доходов бюджета от увеличения добычи, которые базируются как раз на средней цене нефти в 60 долларов.

Кроме того, нельзя не отметить, что август - сентябрь - это не самый благоприятный период для рынка нефти. В прошлом году, например, коррекция началась в самом начале сентября, в 2019-м - в середине сентября, а в 2018-м продолжалась в период с июля по август.

Геополитика

Вмешаться в развитие событий и помешать снижению цен может геополитика. Ближний Восток очень часто выступает центром нестабильности и оказывает довольно сильное влияние на нефтяные цены. Напряженность сохраняется и сейчас. В конце прошлой недели, например, Израиль заявил о готовности нанести удар по Ирану. Кроме того, уже несколько лет подряд атакам подвергается нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии, и когда может произойти очередной подобный удар - не может предсказать никто.

Рубль

Российская валюта пока выглядит довольно уверенно, резкий колебаний не наблюдается. Пара доллар/рубль даже с учетом укрепления американской валюты на рынке Forex торгуется ниже 74 рублей, пара евро/рубль и вовсе вблизи минимумов лета прошлого года - около 86,5 рублей.

Однако, ситуация может резко измениться, если цены на нефть ускорят свое падение. К тому же, ослабление российской валюты ближе к концу лета - началу осени - привычное явление. И исключать повторения негативного сценария в этом году нельзя.

