Спланировать развитие оказалось сложнее, чем ожидалось

Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 19 июля. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, правительство должно утвердить Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития. Срок – 1 октября 2021 года.

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В рамках этой работы кабмин должен принять «исчерпывающие меры по реализации национальных целей и стратегических задач развития» РФ, предусмотренных указами президента от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474. Доклад по этим мерам Владимир Путин намерен получить до 15 ноября 2021 года, потом – до 15 июня 2022 года и далее один раз в полгода.

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Кроме того, правительство займется и изменением целевых показателей Единого плана по достижению национальных целей. Изменения должны содержать, в частности, выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни – 75 лет по итогам 2025 года; корректировку показателя бедности населения с учетом фактически достигнутой положительной динамики данного показателя в 2020 году, а также дополнительные меры по повышению доходов населения, включая семьи с детьми. Срок – 15 сентября 2021 года.

Наша страна находится на рубеже, когда множество неотложных проблем требуют одновременного решения, констатирует преподаватель Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. С одной стороны – это комплекс социальных вопросов (включая демографию), с другой же стороны – давно назревшая необходимость модернизации производственной базы и системы институционального регулирования.

Социальные задачи и интересы экономического развития подчас противоречат друг другу, указывает эксперт. Конфликт приоритетов приводит к тому, что далеко не всегда удается достичь всех целей общественного развития одновременно. Снять это противоречие, на основе комплексного подход призвана программа реализации национальных целей РФ, считает он.

Так, качественное изменение уровня жизни населения, создание возможности для самореализации граждан, преодоление негативных тенденций, связанных со снижением доли трудоспособного населения (даже несмотря на пенсионную реформу) требует, помимо прямых выплат в виде различных пособий, и значительных затрат на развитие социальной инфраструктуры (сооружение школ, больниц и т.п.).

В то же время Единый план, отмечает Анатолий Гожий, предполагает значительные инвестиции в производственную сферу: только реальная экономика способна обеспечить прирост ВВП, который гарантировал бы рост благосостояния населения.

Основой реализации программы останутся госкорпорации и госрегулирование, уверен он. При сохранении твердой системы вертикального управления необходимо поощрение создания предприятий в неохваченных государственным участием областях: легкой промышленности, розничной торговле, сфере услуг, говорит аналитик. Дополнительную поддержку могут оказать прямые иностранные инвестиций, без которых редко обходится кардинальная перестройка экономики.

И все же эпопея с реализацией национальных целей вызывает удивление, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Президентский указ, корректирующий предыдущие нацпроекты, вышел год назад. Единый план достижения новых целей правительство должно было подготовить до 30 октября 2020 года. Он был сделан, но не прошёл согласование. Вторая попытка была в конце 2020 года, и вновь неудачно. Третий вариант плана представлен 1 марта 2021 года. Судьба его неизвестна. Но очевидно, было вновь фиаско, если 6 августа появилось новое поручение правительству.

Таким образом, констатирует эксперт, только на план по выполнению плана уходит пять кварталов. Не говоря уже о том, когда же только начнётся сама его реализация. Всё это вызывает сомнение в выполняемости программ. Предыдущие масштабные проекты прошлых лет не были выполнены. Но принципиальный подход, тем не менее, так и не поменялся. По-прежнему намечаются и обновляются цели, под которые должны быть выделены бюджетные ресурсы.

Так или иначе, констатирует Марк Гойхман, всё тонет в бесконечных согласованиях, отсутствии стимулов в экономике, неэффективности государственных вложений. По его мнению, есть высокая вероятность, что по мере приближения сроков реализации национальных целей их придётся в очередной раз корректировать из-за невыполнения.