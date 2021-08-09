Посол РФ в ФРГ заявил о скором окончании строительства «Северного потока – 2»

Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью газете «Известия» заявил, что остается несколько недель до окончания строительства газопровода «Северный поток – 2».

«Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели», – сказал Нечаев.

Кроме того, посол прокомментировал совместное заявление США и ФРГ по «Северному потоку – 2», которое фактически снимало возражения Вашингтона относительно строительства и ввода в строй российского газопровода.

«Прежде всего необходимо внести ясность в терминологию. США и ФРГ не заключали соглашение по СП-2. Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет. Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2», – заявил российский посол в Германии.