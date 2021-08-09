России грозит дефицит донорской крови

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщает, что из-за массовой вакцинации от коронавируса возникли проблемы с пополнением запасов донорской крови, пишет «Коммерсантъ». О нехватке донорской крови изданию сообщили медики Санкт-Петербурга, Томской и Ульяновской областей, Крыма и других регионов. В ряде областей отрицают дефицит донорской крови, однако статистика ФМБА говорит о «критическом минимуме».

Директор Центра крови ФМБА России, главный внештатный трансфузиолог ФМБА России София Голосова пояснила, что летом традиционно фиксируется «донорское затишье», вызванное периодом отпусков. Кроме того, между первой и второй прививкой вакцины от коронавируса нельзя быть донором крови, а после получения второго компонента вакцины человек еще на месяц получает медотвод от донорства, «в первую очередь это необходимо для здоровья самих доноров». Она подчеркнула, что в ФМБА нет дефицита компонентов крови на выдачу больницам, однако с пополнением запасов есть очевидные сложности.

«Говорить о том, что все хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях. Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации», – заявила Голосова.