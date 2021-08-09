Россияне стали экономить на похоронных услугах

Россияне стали экономить на ритуальных услугах. По данным Росстата, за первые 6 месяцев этого года доходы похоронных агентств составили около 37 млн, руб., что на 10% выше относительно аналогичного периода прошлого года.

Но умерших в этом году было на 16,2% больше. Таким образом, фактически в период с января по июнь на похоронные услуги россияне потратили на 6% меньше чем в 2020 году, пишет газета «Коммерсант».

По мнению главы похоронных домов «Журавли» Ильи Болтунова, разница между динамикой доходов похоронных бюро и смертностью стало следствием снижения средних расходов на погребение и экономией граждан на дополнительных ритуальных услугах.

При этом существенно снижение выручки наблюдается в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию могил. Кроме того, Болтунов убеждён, что официальная статистика не в полной мере отражает деятельность ритуальных агентств, так как почти 90% этого рынка находится в «серой» зоне.

Между тем представители «Ритуала» отмечают, изменений в среднем чеке по Москве не было, а выручка в первом полугодии 2021 года увеличилась пропорционально приросту числа умерших в российской столице на 18%. Тат также считают, что более 70% доходов частных ритуальных контор остается в «серой» зоне.

