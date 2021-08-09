Америка всех достала своими новостями

Пятницу, 6 августа 2021 года, российский фондовый рынок закончил снижением. Для этого, как говорится, сошлись все звезды: подешевела нефть, в США вышла сильная статистика по рынку труда, которая укрепила веру инвесторов в то, что ФРС уже в обозримой перспективе сократит вливания ликвидности в рынки. К тому же перед выходными многие инвесторы фиксировали позиции.

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В результате по итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, до 3805,36 пункта. Индекс РТС упал на 1,2%, до 1632,87 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже снизились в пределах 2,2%. В первую очередь, дешевели акции «Газпрома»: поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» к вечеру четверга снизились более чем в два раза из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в ЯНАО, сообщает «Интерфакс». Возгорание ликвидировано, концерн анализирует последствия аварии на поставки газа в России и Европе.

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Тем не менее, говорить, что распродажи были уверенными и негатив станет трендом на ближайшее время, вряд ли стоит. Концовка прошлой недели оказалась для рынков, включая российский, негативной, признает ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Безработица в США упала до 5,4%, а число новых рабочих мест составило за июль 943 тыс. Естественно, что цифры оказались лучше прогнозов и это немедленно усилило ожидания соответствующих действий со стороны ФРС: сокращения покупки облигаций. А это привело к укреплению доллара и давлению на широкий спектр активов. Отечественный рынок смог показать прирост по итогам недели, но он оказался заметно скромнее, чем это могло бы быть. Более того, упорные попытки рубля укрепиться провалились.

На новой неделе российскому рынку предстоит бороться с дешевеющей нефтью и прочими коронавирусными страхами, считает эксперт. Понедельник индекс Мосбиржи встретил снижением. Если закрытие дня состоится ниже 3800 пунктов, то вновь повысится вероятность глубокой коррекции. Впрочем, в летние месяцы мы уже привыкли к тому, что начало недели часто бывает негативным, но затем в середине рынки ликвидируют свои потери. Возможно, что и на сей раз подобный сценарий повторится.

В конце концов, привитые экономики достаточно легко переносят волну COVID-19-Delta, а это значит, что спрос на товары российского экспорта будет устойчивым. Более того, новая волна инфекции в Китае – это лишь десятки заболевших в день, а не тысячи. Поэтому говорить о масштабном сбое в экономике Поднебесной было бы избыточным, уверен Андрей Кочетков. Тем не менее, добавляет он, иррациональность рынков – это их обычное состояние. Если страхи перед более жёстким ФРС пересилят, то на глобальном рынке сформируется коррекционная волна с одновременным укреплением доллара.

Очередных новостей из США теперь ждут по инфляции

Между тем, в понедельник, 9 августа, российский рынок акций с открытия торгов демонстрирует умеренно-негативную динамику, снижаясь на 0,3-0,4%. С одной стороны, он отыгрывает утреннее падение цен на нефть на 1,9%, до 69,20 доллара за баррель Brent, а с другой, получает некоторую поддержку с азиатских торгов, где индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng прибавляет около 1%, отмечает эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

На европейских фондовых площадках ситуация менее оптимистичная, фьючерсы на немецкий DAX и британский FTSE 100 снижаются на 0,1-0,2%, фьючерсы на американские фондовые индексы проседают чуть больше, теряя утром 0,2-0,3%. Участники торгов продолжают держать в уме пятничную статистику по американскому рынку труда.

Особенно важным в свете сильного июльского отчета по рынку труда США, становится существенное изменение риторики заместителя председателя ФРС Ричарда Клариды, указывает аналитик. На прошлой неделе высокопоставленный чиновник, известный своей «мягкой» позицией, неожиданно заявил о том, что условия для повышения учетной ставки в США могут быть выполнены уже к концу 2022 года, а к сворачиванию программы покупки облигаций на 120 млрд долл. в месяц ФРС может приступить в конце 2021 года.

Очевидно, что американский ЦБ готов к нормализации денежно-кредитной политики, однако для участников торгов загадкой остается момент официального объявления плана сворачивания стимулов. На рынке рассматривается два варианта, первый, 26-28 августа на симпозиуме в Джексон-Хоуле, второй на опорном заседании ФРС 22 сентября.

С точки зрения среднесрочной динамики фондовых рынков точная дата не столь важна, общее мнение предполагает необходимость некоторой коррекции индексов на горизонте ближайших месяцев. А вот для более краткосрочной динамики дата гораздо важнее, поэтому инвесторы будут очень внимательно следить за июльской статистикой по инфляции в США, которая выйдет в среду, 11 августа, считает Антон Гринштейн.

Идея здесь очень простая, если прогнозы по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за июль подтвердятся и ценовое давление в американской экономике снизится с 5,4% г/г до 5,3% г/г, это сделает более вероятным, второй вариант с объявлением плана о сворачивании в сентябре. Если прогноз не подтвердится, то первый вариант, с объявлением плана в августе станет наиболее подходящим, говорит аналитик. Для финансовых рынков логика реакции на каждый из вариантов тоже очень проста: чем ближе сворачивание стимулов ФРС, тем сложнее удерживать текущие высокие уровни оценки компаний. Поэтому если инфляция в США замедлится, у фондовых рынков будет шанс до конца этой недели не упасть, в противном случае падения фондовых индексов избежать не удастся.

Для российского фондового рынка, говорит Антон Гринштейн, с учетом все большей слабости цен на нефть, эта история особенно важна. Индекс РТС по-прежнему остается в диапазоне 1610-1700 пунктов. На прошлой неделе фондовый индекс так и не добрался до его нижней границы, однако на этой, теста на прочность уровню 1610 пунктов избежать уже не удастся. Если индекс РТС закрепится ниже, считает аналитик, то следующей целью снижения станут отметки 1500-1520 пунктов, с перспективой и более серьезного снижения. В противном случае, если уровень 1610 пунктов устоит, индекс РТС вновь вернется к середине диапазона отметкам 1650-1660 пунктов.