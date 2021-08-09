Сбежавшая в Польшу Тимановская выставила на продажу свою серебряную медаль

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая после конфликт с руководством национальной делегации на Олимпиаде в Токио, сбежала в Польшу, выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр-2019.

Объявление о продаже награды опубликовано на платформе eBay, начальная цена лота – 5 тыс. долл., передаёт ТАСС.

Как известно, в 2019 году Тимановская выиграла два серебра на Европейских играх: одну – в командном первенстве, другую – в индивидуальном в беге на 100 метров. На продажу легкоатлетка выставила награду, завоеванную в личном первенстве.

Ранее сообщалось, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в эпицентре скандала на Олимпиаде-2020 в Токио, вылетела из Японии в Польшу, где ей было предоставлено политическое убежище.

Напомним, спортсменка должна была участвовать на Играх-2020 в Токио в спринтерском забеге на 200 метров. В Instagram она выложила пост, в котором жёстко раскритиковала тренерский штаб белорусской команды по лёгкой атлетике, после того, как узнала от «левых людей», что будет бежать ещё и в эстафете 4 по 400 метров.

По её словам, чиновники «облажались» с количеством допинг-тестов, из-за чего от участия в эстафете были отстранены две белорусские бегуньи. Тимановская подчеркнула, что ей об этом заранее не сообщили и даже не поинтересовались, готова ли она бежать не свою дистанцию.

Позже стало известно, что Тимановскую намерены насильно вывезти в Минск за критику чиновников, а от участие в Олимпиаде её отстранили.

«Никаких претензий озвучено не было. Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой. В аэропорт меня сопровождали два человека: психолог и кто-то из НОК», — рассказала Кристина.

Спортсменке купили билет на самолёт из Токио в Стамбул и увезли в аэропорт. Однако, в зону вылета прибыли волонтеры и полиция. После чего бегунья заявила, что намерена просить убежище в Европе. Кроме того, через соцсети она обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь.