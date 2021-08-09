Соцопрос: россияне рассказали, в каком возрасте планируют закончить трудовую деятельность

Сервисы Работа.ру и СберНПФ опросили более 5,6 тыс. пользователей из всех регионов России, чтобы выяснить, в каком возрасте они планируют закончить трудовую деятельность.

Согласно результатам этого исследования, которые публикует РИА Новости, 20% участников опроса собираются завершить трудовую деятельность до 55 лет. До 60 лет планируют работать 22% респондентов. Среди мужчин это 17%, среди женщин – 28%. После официального выхода не пенсию хотели бы «завязать» с работой 58% россиян.

26% респондентов собираются работать до 60-65 лет. Каждый десятый респондент планирует выйти на пенсию после 65 лет, ещё 22% – после 70. У 27% опрошенных завершить карьеру до официального выхода на пенсию.

При этом 18% участников опроса заявили, что завершить карьеру им помогут родственники, которые будут их обеспечивать. У 7% респондентов имеются дополнительные источники дохода – они должны покрыть их потребности в будущем. Кроме того, 2% принявших участие в опросе признались, что имеют личные накопления, поэтому они способны на пенсии обеспечить себя сами.

Любопытно, что 47% респондентов пока вообще не готовятся к выходу на пенсию. В свою очередь 34% планируют начать подготовку к пенсии, ещё 9% – уже ведут формирование финансовых накопления на будущее. При этом всего 5% опрошенных надеются на своих детей, которые должны обеспечить им беззаботную старость, а 2% респондентов оформили индивидуальный пенсионный план.

