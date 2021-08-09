Стоимость нефти упала ниже 68$

Цена октябрьских фьючерсов на баррель нефти марки Brent опустилась за сегодня на 4,4% – с 70,3 до 67,7 долларов США. Последний раз стоимость нефти опускалась ниже 68 долларов в мае 2021 года.

Аналогично снижается стоимость фьючерсов североамериканского сорта нефти WTI – они потеряли за сегодня 4,1%, опустившись с 68 до 65 долларов за баррель.

Стоимость нефти снижается на фоне сообщений о росте количества инфицированных коронавирусом в США, Европе и Китае. Инвесторы опасаются введения новых локдаунов и, как следствие, резкого падения потребления нефти в мире.

В апреле 2020 года стоимость нефти марки Brent, которая в начале года торговалась в диапазоне 58-69 долларов за баррель, упала до 19 долларов, а североамериканская марка нефти WTI рухнула до минус 37 долларов за баррель.