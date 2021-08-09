Скоро можно будет купить акции TikTok

Продолжающийся уже 9 месяцев «наезд» Пекина на китайский IT-сектор набирает обороты. После проблем, возникших после недавнего IPO онлайн-сервиса такси Didi в Нью-Йорке, появилась информация о том, что китайские компании в массовом порядке откладывают размещение акций до лучших времен. Однако эта тенденция, похоже, относится только к IPO за границей. Так, например, ByteDance, тоже планировавший разместить акции позволяющего создавать видеоролики мобильного приложения TikTok на Нью-Йоркской бирже, решил не повторять ошибку Didi. IPO TikTok состоится в четвертом квартале текущего года или в первом 2022-го, но не за границей, а в Гонконге.

Холдинговая интернет-компания ByteDance будет отмечать в марте 2022 года десятилетие. Компания относится к числу китайских IT-гигантов: в ходе финансирования в декабре прошлого года она собрала 5 млрд долларов и была оценена в 180 млрд долларов. У ByteDance сейчас около 1,9 млрд активных пользователей в месяц. Компания более чем вдвое увеличила в прошлом году выручку до 34 млрд долларов и получила прибыль в размере 19 миллиардов.

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Окончательное решение по срокам первичного размещения акций будет зависеть от регуляторов, на рассмотрении которых находятся все необходимые документы. Можно не сомневаться, что ответ будет положительный, потому что Пекин неоднократно подчеркивал, что фактический запрет на IPO за границей связан с национальной безопасностью и с опасениями китайских властей за судьбу данных пользователей, а также с борьбой с монополизмом в технологическом секторе.

Напомним, Didi Chuxing не внял советам регулятора САС отложить IPO в Нью-Йорке и разобраться сначала с безопасностью данных или хотя бы провести размещение в Гонконге или на территории материкового Китая, где опасность утечки данных значительно меньше, и провел его в самом конце июня. САС отреагировал очень быстро, начав официальное расследование деятельности «таксистов», а также запретив продажу их приложений в интернет-магазинах, после чего акции компании, начавшие было расти в первые дни после размещения, естественно, рухнули. В результате Didi заработал на IPO 4,4 млрд долларов, но едва ли они стоят больших проблем, возникших теперь у него с властями. Давление регуляторов оказалось таким сильным, что согласно слухам компания даже всерьез рассматривает возвращение в частный сектор.

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Перед глазами у руководства ByteDance была такая же печальная судьба еще и цифровой платформы Full Truck Alliance, которая так же, как Didi, провела в июне IPO в Нью-Йорке и сейчас находится под следствием регулятора со всеми вытекающими отсюда малоприятными последствиями.

Впрочем, даже размещение акций TikTok еще под вопросом, потому что тучи над китайским IT-сектором продолжают сгущаться, что выражается в ужесточении деятельности регуляторов. Так, после сообщений в минувшую пятницу об ужесточении требований к видеороликам в интернете акции конкурента TikTok – Kuaishou рухнула на 12%.

Выход на биржу TikTok происходит с большими трудностями с самого начала. Первое размещение весной было отложено в связи с уходом в мае основателя ByteDance, председателя правления и генерального директора Чжана Имина. Мешают стабильной работе IT-гиганта и проблемы за океаном. В прошлом году ByteDance согласился на IPO TikTok в США после получения предложения о партнерстве с Oracle. Пойти на сотрудничество с Oracle китайского IT-гиганта заставил президент Дональд Трамп, настроенный против TikTok. Трамп подписал ровно год назад указ, требовавший продать приложение американским инвесторам или уйти из Америки. Сотрудничество с крупной американской компанией представлялось единственной возможностью продолжить деятельность в США, но администрация Байдена подтвердила в феврале, что в отношении TikTok ее позиция не отличается от позиции предшественников и что Белый дом будет добиваться запрета видеоприложения на территории США.

ByteDance заинтересовался листингом в Нью-Йорке еще в 2019 году, но плохие отношения между США и КНР вызывали сомнения в правильности выбора. В этом году, после того, как китайские власти фактически объявили войну размещениям за границей, остававшиеся сомнения, похоже, исчезли.

«Мы говорим нашим клиентам: если вы китайская компания, то независимо от вашего размера проводите IPO в Гонконге и забудьте, по крайней мере, сейчас о США»,- приводит Financial Times совет старшего партнера одной крупной китайской юридической компании, специализирующейся на корпоративном праве.