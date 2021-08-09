Тушение российского траулера «Таманго» прекращено из-за взрывов

Спасательная служба норвежского города Киркенес прекратила тушение российского траулера «Таманго» из-за взрывов на борту судна, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию NRK. На борту траулера находилось 47 тонн дизельного топлива.

«Это был сильный взрыв, поэтому части были разбросаны на большом расстоянии от корабля. Это заставило нас отойти от корабля на 300-400 метров», – сообщил представитель полиции Лео Йохансен.

По сообщениям норвежских СМИ, судно занимается ловлей краба-стригуна в Баренцевом море. В Норвегии «Таманго» проходил техническое обслуживание, после которого должен был выйти в очередной рейс.

8 августа на стоявшем у причала траулере «Таманго» вспыхнул пожар, судно было отбуксировано в море для тушения огня. Жителей Киркенеса призвали закрыть на ночь окна из-за дыма. В результате пожара никто не пострадал. Экипаж траулера – 22 человека – был эвакуирован.