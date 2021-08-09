Учёные обнаружили уникальный препарат, уничтожающий коронавирус

Международная группа учёных обнаружила уникальный препарат, который позволяет эффективно бороться с коронавирусом. Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в престижно научном журнале Frontiers in Pharmacology, препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать COVID-19 в клетках человека.

Напомним, фенофибрат — средство, используемое в медицине для понижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи обратили на него внимание в поисках препарата, который может нарушить возможность связываться белковому шипу коронавируса с клеточными рецепторами ACE2.

В ходе лабораторные экспериментов было установлено, что фенофибрат снижает вирусную нагрузку CJVID-19 разу на 70%. При этом он показал одинаковую эффективность против большинства известных штаммов. В настоящее время его эффективность против дельта-штамма изучается.

Как подчеркнули учёные, фенофибрат недорогой препарат, который доступен во всем мире. В частности, в России он продаётся в аптеках по цене от 400 до 1000 руб. за упаковку. Тем самым даже в странах с низким и средним уровнем дохода населения, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, фенофибрат окажется очень полезен.

Ранее сообщалось, что средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением COVID-19. Согласно исследованию учёных из американского Института Скриппса, результаты которого опубликованы в научном журнале ACS Infectious Disease, салициланидах – препаратах от паразитов – содержатся вещества, эффективно подавляющие ряд инфекций.

Это было доказано еще 10 лет назад. Однако, в прошлом году, когда мир столкнулся с пандемией, учёные решили проверить их действие на вирус COVID-19.

Выяснилось, что одно из соединений салициланидов отличается способностью проходить через кишечник и всасываться в кровоток, не вызывая при этом токсичного действия. Также оно препятствует инфицированию клеток.