В Госдуме резко отреагировали на слова Лукашенко о Крыме

В нижней палате российского парламента резко отреагировали на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего, что Минск признает Крым территорией РФ тогда, «когда последний российский олигарх начнёт поставлять на полуостров свою продукцию».

В частности, депутат Госдумы Руслан Бальбек считает сказанное белорусским лидером – плутовством.

«Лукашенко, наверное, себе кажется хитрецом, но в наших глазах это выглядит как плутовство, – цитирует парламентария РИА Новости. – Он ставит условия, ссылается на меморандумы, каких-то олигархов вспоминает – а у нас что, олигархия управляет страной?»

Как отметил Бальбек, в его понимании Лукашенко – это союзник без чувства союзнического долга.

«Впрочем, Белоруссия – суверенная страна и сама решает, как ей поступить. Крым от её непризнания ничего не теряет», – резюмировал депутат.

В свою очередь другой парламентарий Михаил Шеремет подчеркнул, что в вопросе Крыма Лукашенко не должен равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства.

«Мы тоже должны понимать, Белоруссия с крымчанами или против, уважает их выбор или продолжает играть различные политические игры, пытаясь усидеть на двух стульях. Мы ничего не требуем от Белоруссии, а просто говорим об уважении демократического выбора крымчан», – сказал он.

Напомним, ранее Лукашенко назвал условие https://expert.ru/2021/08/9/lukashenko-prokommentiroval-nepriznaniye-kryma-i-otsutstviye-integratsii-s-rossiyey/ для того, чтобы он признал вхождение Крыма в состав РФ. По его словам, Белоруссия официально признает статус Крыма, когда последний российский олигарх начнёт поставлять на полуостров свою продукцию.

«В программе моего друга Володи Соловьев режиссёр Шахназаров всё время кричит: "Когда Лукашенко Крым признает?“. Я ему отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», – подчеркнул он.

При этом Лукашенко признал, что несмотря на то, что его многое связывает по рукам, например, Будапештская декларация, он готов через это переступить.

