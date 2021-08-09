В России за сутки коронавирус выявили у 22 тыс человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 22 160 жителей России. Вчера, 8 августа, сообщалось о 22 866 случаях инфицирования. Вылечились за сутки от инфекции 14 474 пациента, скончалось 769 человек. Доля выписанных пациентов составляет порядка 89% от общего числа заразившихся. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве (2150), второе место занимает Санкт-Петербург (1895), на третьем Московская область (1487).

Всего за время пандемии в России 6 469 910 человек было инфицировано коронавирусом, вылечились 5 769 981 человек, а умерло 165 650 пациентов.