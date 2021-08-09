Великобритания ввела санкции против Гуцериева из-за Белоруссии

Великобритания ввела санкции против российского бизнесмена Михаила Гуцериева за поддержку властей Белоруссии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на британское правительство. «Гуцериев оказывал поддержку правительству Беларуси, в том числе через использование своих деловых интересов», – утверждает британское правительство.

Кроме того, Лондон вводит торговые санкции в отношении экспорта белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий двойного назначения. «Великобритания ввела пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Белорусси в ответ на продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека режимом Лукашенко. США также объявят о новых санкциях сегодня, 9 августа, спустя год после фальсификации выборов в Белоруссии», — говорится в сообщении британского правительства.

В санкционный пакет входят: авиационные меры, запрещающие белорусским авиаперевозчикам летать над Великобританией или приземляться на ее территории, а также запрет на оказание технической помощи «роскошному авиафлоту» Александра Лукашенко, торговые меры в отношении калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения; финансовые меры, запрещающие британским компаниям покупку белорусских ценных бумаг, связанных с госпредприятиями республики, а также предоставление кредитов.

21 июня Евросоюз ввел санкции против Михаила Гуцериева за поддержку Александра Лукашенко.