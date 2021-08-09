Запрос на обновление: как меняется рельсовый транспорт в стране

Парк вагонов становится моложе

Наиболее масштабное обновление ведется на железной дороге. По данным за 2019 год, средний возраст вагонов в России составлял около 17 лет, а износ парка – 57%. Однако ситуация постепенно меняется, поскольку и РЖД, и Федеральная пассажирская компания заинтересованы в замене устаревшего парка поездов новыми, более удобными для пассажиров, моделями.

В условиях конкуренции с автотранспортом и авиасообщением, РЖД делает ставку на комфорт и заботу о пассажирах. В последние два года, когда из-за пандемии частично закрыты границы, активно развивается внутренний туризм. Люди, ранее отдыхавшие за рубежом и привыкшие к высокому уровню сервиса, хотят сопоставимого комфорта и удобства в путешествиях по России. Возможность предоставить такие условия позволит обеспечить стабильный рост пассажирского потока и, как следствие, развитие всей пассажирской сети РЖД. Именно это происходит уже сейчас.

Так, в середине июля холдинг РЖД запустил туристический поезд "Байкальская сказка", который перевез одну группу путешественников из Москвы в порт Байкал, а другую - в обратном направлении. Маршрут предусматривал сочетание разных видов транспорта, остановки и экскурсии в нескольких городах. А поезд выступал в роли передвижного отеля. При этом туристы ехали на новейших двухэтажных вагонах Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ, входит в ТМХ). В них увеличены в размерах купе второго этажа – стало больше места над верхней полкой, появились специальные детские купе с ярким дизайном и даже беспроводные зарядки. В каждом вагоне есть душ, в каждом купе – возможность регулировать температуру воздуха, а у каждого пассажира – индивидуальный сейф.

И, если для «Байкальской сказки» это был лишь первый рейс, то целый ряд других современных вагонов доступны пассажирам на различных направлениях уже не первый год. Это поезда, которые Федеральная пассажирская компания приобрела в рамках долгосрочного контракта с ТМХ, заключенного на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года. Тогда стороны договорились о поставке 3730 пассажирских вагонов до 2025 года. По контракту запланирована поставка одноэтажных и двухэтажных вагонов существующего модельного ряда, а также разработка новых моделей.

В этом году на Петербургском экономическом форуме стороны также подписали меморандум о сотрудничестве. Он предполагает рассмотреть возможность корректировки графика, что позволит увеличить объем поставляемых одноэтажных вагонов модельного ряда «Вагон 2019А» на 200 единиц в пределах общего количества вагонов, оговоренных имеющимся контрактом.

«Вагоны 2019» выполнены в формате двухвагонного сцепа - новые планировочные решения позволили организовать дополнительные зоны общего пользования, где установлены пурифайеры с системой дообеззараживания воды, и предусмотрено место под вендинговые автоматы. В каждом вагоне установлен душ, туалетные комнаты оснащены сенсорными кранами для бесконтактной подачи воды и электросушилками для рук. Воздух в вагоне обеззараживается с помощью специальных установок, которые уничтожают бактерии и вирусы за счет ультрафиолетовых ламп, аналогичных тем, что работают в медучреждениях. Около каждой полки есть USB- или стандартная розетка, в купе также установлены индивидуальные сейфы и светильники. Для маломобильных пассажиров в штабном вагоне предусмотрено специализированное купе. Такие вагоны курсируют из Москвы в Белгород, Волгоград, Балаково, Читу, Владивосток, Псков. В мае к списку направление добавился маршрут Нижний Новгород - Санкт-Петербург (фирменный поезд «Волга»).

В 2021 году планируется поставить на сеть российских железных дорог 477 новых пассажирских вагонов производства ТВЗ. Это 346 одноэтажных купейных и плацкартных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов, и 131 двухэтажный купейный вагон. 68 двухэтажных вагонов также будут выполнены в виде двухвагонных сцепов, их отличает применение пневматических рессор в тележках, которые обеспечивают более плавный ход. А по сервисам для пассажиров они аналогичны вагонам, отправившимися в железнодорожный тур к Байкалу.

«Надо отдать должное РЖД, которые стимулируют опытно-конструкторские разработки, моделирование дизайна вагонов. За последние три года появились новые варианты, например, двухвагонные сцепы – некупейный и купейный, новая модель некупейного вагона, капсульный вагон. Что-то пассажирам нравится, что-то вызывает сомнения, но сегодняшний подвижной состав адаптирован к современным требованиям: это и подзарядки, и создание личного пространства, что очень востребовано. Конечно, еще есть, куда стремиться в плане цифровизации и создания индивидуального пространства, но то, что сегодня производит Тверской вагоностроительный завод – это серьезный шаг вперед, и, мне кажется, пассажиры должны быть довольны», – считает генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

Новый взгляд на вагон поезда

Обновляя пассажирские вагоны, РЖД предъявляют строгие требования не только к их техническому оснащению, но и к сервисам для путешественников. Кондиционеры и биотуалеты, системы обеззараживания воздуха, USB-розетки – все эти удобства уже стали привычным атрибутом новых пассажирских вагонов. Но конструкторы и промышленные дизайнеры обязаны мыслить на перспективу и предлагать варианты, которые будут востребованы в будущем. Концепты таких вагонов Федеральная пассажирская компания вместе с ТМХ регулярно представляют вниманию пассажиров.

В прошлом году, например, на площади Павелецкого вокзала был выставлен макет модульного вагона. В нем было предложено несколько вариантов размещения багажа, позволяющих отказаться от багажной полки. На верхних полках появился собственный столик, а соседние места можно «объединить» с помощью раздвижной перегородки. Открыть ее можно только по желанию обоих соседей по купе – удобный вариант для путешествия большой компанией. Полки в таком варианте вагона длиннее стандартных: на 15 см для находящихся в открытом купе и на 12 см для боковых полок.

«В последнее время идут поиски нового дизайна вагонов. Хорошо, что проектировщики и дизайнеры пытаются экспериментировать. При этом важно помнить, что многие пассажиры достаточно консервативны и привыкли ездить например, в тех же плацкартах, не ради экономии, а потому что не любят замкнутые пространства. Поэтому важно проверенные решения удачно совместить с новыми», – считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

В капсульном вагоне, концепт которого представили в июне этого года, вместо привычного расположения мест будет 56 индивидуальных мест-капсул, которые разместятся вдоль вагона. В каждой капсуле – полка, которая на 15 см длиннее обычной, столик, светильник, USB-розетки. От центрального прохода их отделяет непрозрачная штора. Продуманы места для ручной клади и одежды, а для хранения багажа в вагоне отведен специальный отсек, в который поместятся и негабаритные велосипед или лыжи. Таким образом, каждый пассажир оказывается в максимально комфортных и равных условиях: не важно, верхняя полка или нижняя, можно сидеть, выпрямив спину, и в любой момент опустить или поднять шторку на окне, не мешая при этом соседям.

Макеты модульного и капсульного вагонов были созданы на базе новой перспективной линейки в габарите «Т», в котором ранее выпускали только пригородные электропоезда. Новые вагоны будут на 28 см шире и на 73 см длиннее традиционного вагона дальнего следования. При этом сам салон удлиняется почти на три метра.

Пока концепт модульного вагона представляли на ВДНХ в рамках форума «Путешествуй!», пассажиры могли поделиться своим мнением. Так, положительную оценку концепту дали почти 90% респондентов. 89% опрошенных одобрили дизайн, 86% – комфорт и 90% – надежность.

Мнение пассажиров – важнейший параметр, который принимают во внимание разработчики поездов. Их цель – создать не просто вагон, в котором можно добраться из точки А в точку Б, а, в первую очередь, пространство комфорта, в котором человек может чувствовать себя как дома. Именно к этому ощущению стремятся производители, постоянно работая над промышленным дизайном.

«Для производителя и перевозчика главное сегодня – потребности пассажира. Поэтому мы стремимся сделать так, чтобы пассажиры могли с пользой провести время в поездке. При этом у них всё должно быть под рукой: зарядка для телефона, собственная подсветка, столик, крючок для одежды и так далее», – говорит заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта ТМХ Александр Лошманов.

Дизайнерский транспорт в мегаполисе

Тренд на обновление подвижного состава поддерживает и Москва. Столичные власти постоянно совершенствуют транспортный комплекс и закупают новый, отвечающий современным требованиям, транспорт.

Так, например, сегодня на Кольцевой линии Московского метро ходят только поезда «Москва-2020», получившие высшую оценку международной команды жюри конкурса Red Dot Award: Product Design 2021 в категории «Поезда и самолеты». Также они курсируют по Калужско-Рижской линии, а в будущем пойдут и по Большой кольцевой.

Эти поезда создавали на заводе «Метровагонмаш» (входит в ТМХ) с учетом мнения пассажиров, в частности именно москвичи выбрали маску поезда – с удлиненными вертикальными фарами. Главная «фишка» вагона – в нем много места, и весь поезд представляет собой единый состав. Межвагонное пространство – широкое, здесь свободно могут разойтись два человека. Двери вагона шире стандартных – 1,6 м. Над ними размещены увеличенные в размерах табло, информирующие о маршруте поездки. Интерактивные экраны на стенах также увеличены: диагональ мониторов составляет 27 дюймов против 19 дюймов в поездах прежних моделей. Под потолком установлены консольные LCD-мониторы.

Но разница не только в цифрах, а в том, что, заходя в вагон, пассажир может не задумываться о том, как именно он зашел, ему не надо менять место, чтобы увидеть, какая следующая станция, не надо перекрикивать шум, чтобы говорить с собеседником. Он может зарядить телефон прямо от USB-порта около сидения. За всеми этими опциями стоят сложные инженерные решения и работа дизайнеров, спроектировавших поезд не только футуристичным и узнаваемым, но и максимально комфортным.

Новые поезда столичные власти запустили и по Московским центральным диаметрам, соединившим пригород с центром за счет железной дороги, интегрированной в транспортную систему города. Здесь курсируют построенные на ТВЗ «Иволги». В их вагонах широкие двери (1,4 м), позволяющие быстрее входить и выходить, нет никаких тамбуров, не надо лишний раз открывать и закрывать двери. Можно пройти весь состав насквозь – межвагонные переходы дополнительно освещены и оборудованы поручнями.

Учтены потребности разных пассажиров: молодые родители получили место для детских колясок и пеленальные столики, активные горожане – место для велосипедов и USB-зарядки у каждого сидения, маломобильные пассажиры – специальные аппарели для въезда в вагон на инвалидном кресле и просторную туалетную комнату.

«Иволги» с точки зрения дизайна экстерьера, интерьера и функциональной составляющей – поезда современного мирового уровня. В чем-то они даже опережают аналогичный зарубежный подвижной состав, например, в них есть система обеззараживания воздуха. Мы начали обновлять свой парк позже, чем на Западе, что с одной стороны, конечно, плохо. Но зато с другой стороны, у нас есть возможность использования более современных технологий для компонентов и отдельных узлов», – рассказал «Эксперту» директор ассоциации содействия развития транспортной отрасли «Транспортная ассоциация Московской агломерации» Норайр Блудян.

В начале июля ТМХ представили пассажирам новую модификацию – «Иволгу 3.0». В ней больше сидений, чем в ранних версиях. Изменился дизайн кресел, расположение USB-зарядок рядом с ними, появились откидные подлокотники. Под столиком и на вертикальных поручнях теперь размещаются крючки для личных вещей. А в головном вагоне можно будет установить станцию для подзарядки электросамокатов. Максимальная скорость поезда – 160 км/ч, а ускорение достигает 1 м/с2 - этот параметр позволяет пассажиру сокращать время в пути.

Мир стремительно меняется, и промышленным дизайнерам, разрабатывающим продукты, которые будут использоваться в течение нескольких десятилетий, необходимо продумывать не просто актуальный дизайн, но и заглядывать в будущее.

«Дизайнеры и инженеры разрабатывают проект не просто «на завтра», но и сразу «на послезавтра». Мы стремимся предположить, какие инновации будем внедрять в следующем поезде. Поэтому, мы готовы к тому, что в перспективе может появиться новый стандарт, например, зарядного устройства. Есть и еще одна важная составляющая – когда ты создаешь дизайн открыто и красиво, со временем он будет раскрываться по-новому. Успешные дизайн-проекты с годами становятся даже более ценными, как, например, раритетные автомобили», – считает шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов.

Сегодня дизайн – один из главных стратегических инструментов для развития продукта во многих отраслях промышленности. И он позволяет не просто «сделать красиво», а найти оптимальное соотношение между стоимостью используемых материалов, функциональностью, потребностями пассажира и тем, каким будет мир через несколько лет. Однако востребованным промышленный дизайн делают именно заказчики продукции – как пассажиры, так и, конечно, перевозчики, чье желание сделать транспорт комфортным и современным, позволяет воплотить дизайнерские идеи «в железе».