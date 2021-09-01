1 сентября для неквалифицированных инвесторов

ЦБ утвердил порядок проверки опыта инвестора для покупки сложных инструментов. И хотя обязательным тестирование станет с 1 октября 2021 года, при покупке облигаций со структурным доходом доказывать регулятору свою финансовую грамотность потребуется уже сегодня — 1 сентября. По иностранным неспонсируемым ETF тестировать станут с 1 апреля 2022 года, когда такие инструменты будут допущены на российский рынок.

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Эти даты прописаны в новом базовом стандарте защиты прав и интересов клиентов брокеров. Документ устанавливает порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами, говорится в сообщении регулятора. Правила предполагают выполнение заданий по двум блокам: «Самооценка» и «Знание». Первый блок создан для определения опыта инвестора и источника его знаний, второй состоит из четырех вопросов об особенностях и рисках инструментов.

Как сказано в комментарии руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, один инвестор обязан пройти тестирование у одного брокера один раз при совершении первой сделки с конкретным классом финансовых инструментов. «В первый раз стоит потратить на это полчаса, чтобы потом не испытывать разочарования от результатов инвестирования и возможных финансовых потерь. Если инвестор не прошел тест, то для него это повод задуматься, стоит ли приобретать инструмент, риски которого ему пока непонятны, или лучше сначала получить необходимые знания и опыт с более простыми финансовыми продуктами», – цитирует его сайт Банка России.

Михаил Мамута добавил, что у клиента даже с отрицательным результатом тестирования остается возможность воспользоваться «правом на последнее слово». Оно позволяет купить любой инструмент, но под специальное уведомление о принятии на себя рисков и их последствий и на сумму не более 100 тыс. рублей за одну сделку (или же не больше стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, если она превышает 100 тыс. рублей). Этот механизм поможет начинающему инвестору ограничить сумму возможных потерь, возникающих из-за непонимания рисков.

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По мнению инвестиционного консультанта ИФК «Солид» Олега Шупана, действия ЦБ верны, это давно нужно было сделать. За последние годы на рынке огромный приток инвесторов, а финансовая грамотность низкая, объясняет он: люди не понимают рисков, пробуют торговать рискованными инструментами, например, опционами, и теряют большие деньги просто от незнания базовых параметров инструмента и механики его работы, рисков. Или покупают ЗПИФЫ сомнительного качества под обещания сверхприбылей, которые потом не могут вернуть деньги.

При этом Олег Шупан отмечает, что пока непонятно, как именно будет походить процедура: еще нет практики применения, и все брокеры только готовятся к введению

тестирования. Сейчас многое в стандарте в части процедуры тестирования отдано на усмотрение брокеров, и, конечно, возможно недобросовестные брокеры будут упрощать клиентам сдачу теста. Однако в любом случае, уверен аналитик, система тестирования повысит финансовую грамотность инвесторов и станет для них защитным механизмом, так как в стандарте есть и ответственность брокеров перед клиентом за нарушения процедур, и за продажу рискованных инструментов.

Кроме списка из известного набора «голубых фишек», крупных компаний-экспортёров или просто компаний, находящихся на слуху, многие о других вариантах возможности и не осведомлены, говорит, в свою очередь, шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. А как только такая информация до начинающего инвестора доходит, он часто не может ею грамотно распорядиться: скажем, чувствует, что рынок золота интересен, но не знает, взять ли портфель из акций нескольких золотодобывающих компаний, или, допустим, электронные фьючерсные контракты на этот металл.

А ответ, что лучше, может быть неоднозначным в том числе и из-за суммы доступных инвестору средств, или от предполагаемого горизонта инвестирования по времени. Хотя бы некоторые из этих нюансов могут проясниться по широкому набору инструментов в ходе подготовки к сдаче тестирования.

Список таких инструментов определён — из популярных вариантов инвестиций. В него входят, например, все фьючерсы на биржевые индексы, на нефть и золото, а также структурные облигации с нефиксированным доходом, допускающие и вариант убытков, паи закрытых ПИФов, облигации и акции компаний вне обычных, широко распространённых котировальных списков.

К недостаткам принятой системы эксперт относит сложность, а часто и невозможность засчитать в квалификацию инвестора прошлый и, возможно, богатый опыт торговли. Однако в остальном достоинств в принятой системе оказалось явно больше, чем недостатков, считает Петр Пушкарев.

Нюансы процедуры тестирования в каждом конкретном случае представит и покажет инвестору брокер, и многое будет зависеть от квалификации работающих с массовым рядовым клиентов сотрудников, в том числе — кто будет консультировать клиента удалённо онлайн, как чаще всего это по нынешним временам сейчас и происходит. Но, уверен Пётр Пушкарёв, никакое тестирование не заменит обучение в специализированном образовательном учреждении, или тем более не заменит «университеты» рынка.