Акции дня: бумаги Petropavlovsk в центре внимания

Лучше рынка торговались акции золотодобытчика Petropavlovsk по итогам сессии на Мосбирже в среду, 1 сентября. За день бумаги подорожали на +8,93% до 23,35 рублей за акцию. В последний раз в таком диапазоне бумаги торговались в конце июля.

Компания находится в центре внимания на фоне сделки по продаже доли Petropavlovsk в единственном на Дальнем Востоке производителе железной руды IRC за 10 млн долларов. Приобрести долю в размере 29,9% (из 31,1%) планирует инвесткомпания Stocken Board. Сделка уже получила согласие от «Газпромбанка», который предоставил Petropavlovsk гарантированные кредитные линии для IRC. В конце августа стало известно, что акционер Petropavlovsk - группа «Южуралзолото» (ЮГК) выступила против продажи доли компании в IRC.

Дополнительный интерес трейдеров к бумагам возник после публикации в среду отчета компании за первое полугодие 2021 года по МСФО. Чистая прибыль Petropavlovsk за первые шесть месяцев 2021 года составила 48,9 млн долларов против 22 млн долларов убытка годом ранее. Выручка сократилась на 33% до 351,9 млн долларов, показатель EBITDA упал на 41% до 114,3 млн долларов.

Тем не менее, аналитики считают результаты компании за полугодие ожидаемо слабыми, а рост чистой прибыли обусловлен низкой базой прошлого года. «Ожидания по II полугодию более позитивные. Компания должна увеличить объемы производства благодаря запуску флотации на Пионере, производственный прогноз на год был подтвержден, - отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

Индекс Мосбиржи вырос на +1,33% до 3971,02 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,84% до 1715,09 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:14 мск стоила 71,24 доллара за баррель (-0,54%). Российская валюта укреплялась – 72,87 рублей за доллар.