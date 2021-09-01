Банки одобрили застройщикам кредиты на рекордную сумму

Объем одобренных российскими банками кредитов застройщикам по данным на 1 августа составил 4,5 трлн рублей. В это же время на счетах эскроу участников долевого строительства находилась рекордная сумма в 2,4 трлн рублей, говорится в сообщении Центробанка.

«Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 августа 2021 года составил 2,4 трлн рублей. При этом 412,6 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов. Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 4,46 трлн рублей», — сообщается на сайте ЦБ.

Практически треть всех эскроу-счетов зарегистрирована в Москве (108 904) и Подмосковье (51 774). Их общее количество по всей стране за месяц увеличилось на 22 тысячи и достигло 528 158. За год этот показатель вырос в три с половиной раза (со 148 399).

По состоянию на 1 августа в России было зарегистрировано 3 784 кредитных договора на общую сумму 4,458 трлн рублей, что тоже почти втрое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

С июля 2019 года все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, должны работать через механизм эскроу-счетов. Деньги покупателей они получают только после передачи им квартир, а строительство ведется на банковские кредиты.

Как писал Expert.ru, Краснодарский край занял третье место среди всех регионов России по количеству квартир, введенных в строй с использованием эскроу-счетов. На Кубани более половины всех многоквартирных домов строится по новой схеме. Всего с 2019 года на территории России было введено в строй 8,9 млн кв. м жилья — это порядка 1,5 тысячи многоквартирных домов на 180 тысяч квартир.

