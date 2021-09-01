Брюссель надеется защитить европейские ценности от афганских беженцев за 600 млн евро

В Европе еще свежи малоприятные воспоминания о кризисе с мигрантами шестилетней давности, спровоцированном войной в Сирии. Тогда европейцы перессорились, распределяя квоты по беженцам, и показали всему миру истинную цену европейских ценностей и европейского единства. Сейчас они, естественно, не хотят повторения схожего кризиса, спровоцированного захватом власти в Афганистане движением «Талибан», запрещенным в России. Европейское начальство очень хочет откупиться, но планирует заплатить немалые деньги — около 600 млн евро не самим афганцам, а соседям Кабула. Главное условие — они должны принять афганских беженцев, которых, по оценкам специалистов ООН, может быть до полумиллиона человек. Потенциальными получателями этих денег могут быть, пишет Financial Times (FT), Пакистан, Узбекистан, Таджикистан и даже Иран несмотря на то, что страна находится под международными санкциями.

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В плане Брюсселя откупиться от афганских беженцев нет ничего нового. Он во многом повторяет усилия избавиться от кризиса с мигрантами 2015 года, заплатив Турции за то, чтобы она приютила пару-тройку сирийских беженцев вместо того, чтобы пропустить их дальше в Европу.

Кризис с мигрантами в 2015 году был очень сильным. Не удивительно, что все шесть лет, прошедшие с тех пор, вопрос мигрантов был очень чувствительной темой для Старого Света.

Первые признаки приближающегося нового кризиса появились еще до захвата власти в Афганистане талибами. Восточноевропейские государства забили тревогу после того, как этим летом резко вырос поток мигрантов, в том числе и из Афганистана, которые нелегально пытались перейти через их границы с Белоруссией. Действия Минска в столицах этих стран даже назвали «актом агрессии».

В последний летний день в Брюсселе состоялась встреча министров внутренних дел членов Евросоюза, которые собрались обсудить последствия захвата Кабула талибами для Европы. В понедельник вечером, напомним, афганскую столицу покинул последний американский солдат, оказавшийся генерал-майором Крисом Донахью, который командует 82-й воздушно-десантной дивизией ВС США.

В заявлении перед началом вчерашнего совещания главы МВД Дании, Австрии и Чехии подчеркнули, что «главная задача сейчас — послать правильный сигнал региону, чтобы помочь людям». Кроме этого, они также подчеркнули, что ЕС будет выделять финансовую помощь в тесном сотрудничестве с Великобританией и G7. Главы МВД семи наиболее развитых стран планеты соберутся на следующей неделе, чтобы тоже обсудить, как решать проблему с беженцами из Афганистана.

«Мы начинаем бюджетный цикл,— рассказал в интервью FT вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас,— а не собираем остатки, как это было в 2015 году. Не думаю, что деньги окажутся проблемой».

По словам Схинаса, ЕС хочет попытаться решить проблему в зародыше и стремится как можно раньше провести переговоры с соседями Афганистана по вопросу афганских мигрантов.

«Мы будем работать над этой проблемой конкретно, — добавил Маргаритис Схинас. — Хотим не допустить, чтобы афганцы (мигранты) доверялись контрабандистам».

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер подчеркнул, что Евросоюз должен действовать очень быстро, чтобы «избежать еще одного фиаско Запада».

«Очень важно ускорить дипломатические усилия, — заявил он перед началом встречи в Брюсселе. — Надеюсь, что Еврокомиссия, если мы сегодня договоримся, энергично поддержит соседние (с Афганистаном) страны, которые примут афганских беженцев. Если мы будем действовать быстро, то избежим повторения 2015 года. Если же совершим ошибки и будет слишком долго обсуждать решение проблемы, то ни к чему хорошему это в ближайшие месяцы не приведет».

600 млн евро, выделяемые на помощь соседям Афганистана, если они примут афганских беженцев, являются частью пакета помощи Афганистану в размере приблизительно миллиарда евро. Около 300 млн из них предполагается направить на прямую гуманитарную помощь афганцам, которым сейчас еще придется иметь дело и с глубоким экономическим кризисом. В основном планируется помогать наиболее незащищенным и уязвимым группам населения.