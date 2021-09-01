Face Pay заработает во всем московском метрополитене с 15 октября

1 сентября 2021, 21:46
Сергей Карпухин/ТАСС
Пассажир проходит через турникет на станции метро Смоленская Филевской линии, где ввели систему оплаты проезда по лицу Face Pay, до конца года сервис станет доступным уже на всех станциях.

Зайти в метро по биометрии можно будет на всех станциях московского метро уже с 15 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в рамках марафона «Новое Знание». Перед этим количество станций, на который работает Face Pay, удвоят к середине сентября, уточнил он.

«Мы думали, что никто не будет записываться, ну кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заносить свои данные, еще и банковский счет, - рассказал Собянин об ожиданиях от проекта. Он уточнил, что, вопреки ожиданиям властей, за несколько недель в специальном приложении, позволяющем проходить через турникеты без проездного и карты, зарегистрировались 15 тысяч человек.

Сейчас Face Pay работает в тестовом режиме на всех станциях четырех веток метро: Филевской, Солнцевской, Калужско-Рижской и Арбатско-Покровской. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение «Метро Москвы» и зарегистрироваться в нем, загрузив собственную фотографию (по ней камеры, установленные на турникетах, будут идентифицировать вас) и номер банковской или транспортной карты, с которых будут списываться средства за проезд.

Сервис бесконтактной оплаты по технологии распознавания лиц тестируется с 31 июля этого года. До этого технологию использовали только сотрудники метрополитена, у которых проезд в метро бесплатный. На момент начала тестирования для пассажиров сервис пропустил более 65 тыс. работников метро. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, «система зарекомендовала себя как надежная и удобная», а также позволила добиться высокой скорости прохождения.