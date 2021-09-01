Face Pay заработает во всем московском метрополитене с 15 октября

Зайти в метро по биометрии можно будет на всех станциях московского метро уже с 15 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в рамках марафона «Новое Знание». Перед этим количество станций, на который работает Face Pay, удвоят к середине сентября, уточнил он.

«Мы думали, что никто не будет записываться, ну кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заносить свои данные, еще и банковский счет, - рассказал Собянин об ожиданиях от проекта. Он уточнил, что, вопреки ожиданиям властей, за несколько недель в специальном приложении, позволяющем проходить через турникеты без проездного и карты, зарегистрировались 15 тысяч человек.

Сейчас Face Pay работает в тестовом режиме на всех станциях четырех веток метро: Филевской, Солнцевской, Калужско-Рижской и Арбатско-Покровской. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение «Метро Москвы» и зарегистрироваться в нем, загрузив собственную фотографию (по ней камеры, установленные на турникетах, будут идентифицировать вас) и номер банковской или транспортной карты, с которых будут списываться средства за проезд.

Сервис бесконтактной оплаты по технологии распознавания лиц тестируется с 31 июля этого года. До этого технологию использовали только сотрудники метрополитена, у которых проезд в метро бесплатный. На момент начала тестирования для пассажиров сервис пропустил более 65 тыс. работников метро. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, «система зарекомендовала себя как надежная и удобная», а также позволила добиться высокой скорости прохождения.