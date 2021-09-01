Forbes составил рейтинг лучших банков РФ для миллионеров

Аналитики Forbes провели исследование, чтобы выяснить, какой из российских банков предлагает лучшие условия на рынке private banking. Всего они выделили 15 банков, наиболее успешно оказывающих услуги премиальным клиентам, владеющим не одним десятком миллионов рублей. На первое место этого рейтинга вышел Private Banking ВТБ, сообщается на сайте Forbes.

«Объем средств под управлением Private Banking ВТБ за год вырос на 26%, до 2,94 трлн рублей. С начала 2021-го доля инвестиций в портфелях клиентов увеличилась до 49%, а объем инвестиций — на 65%. Доля акций в инвестициях с начала года выросла с 33% до 40%», — говорится в аннотации победителя.

Кроме того, совместно с экономфаком МГУ здесь была запущена программа обучения наследников управлению семейным капиталом. Банк также предоставляет услугу «Налоговый check-up» — анализ налоговой нагрузки структуры владения активами и клубную программу Sphere с деловыми, образовательными и культурными мероприятиями. Порог входа в Private Banking ВТБ составляет 50 млн рублей для жителей Москвы и области и 30 млн рублей — для регионов.

На втором месте рейтинга — Sber Private Banking. Объем активов под управлением за год в банке вырос более чем на 60%, средний чек — на 28%. Private banking фокусируется в основном на работе c владельцами капитала, их семьями и наследниками, порог входа составляет 100 млн рублей.

На третье место вышел «А-клуб» — подразделение private banking Альфа-­банка. За 12 год объем активов под управлением вырос здесь более чем на 48%, а число клиентов — на 17%. Своим клиентам с состоянием не менее 60 млн рублей в Москве и 30 млн рублей в регионах, «А-клуб» первым на рынке предложил курс обучения по венчурным инвестициям в New Economy Investor Club с участием профессора Стэнфорда Ильи Стребулаева.

По данным Forbes, число премиальных клиентов всех банков выросло с момента составления прошлого рейтинга на 6%. Рейтинговый балл для российских банков выставлялся на основе активов, международных рейтингов, числа клиентов и офисов, ставок по депозитам, а также по данным голосования 30 банковских и финансовых экспертов и по оценке аналитиков Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking в России.

Как писал Expert.ru, ранее Forbes опубликовал третий ежегодный рейтинг лидеров, предпринимателей и визионеров России моложе 30 лет. Участники рейтинга представлены в 10 категориях. Номинацию «Предприниматели» возглавил основатель Legionfarm Алексей Белянкин, основательница StudyFree Дарья Крошкина и основатель Performance Group Артур Зеленый. Победителями номинации «Финансы и кредиты» стали основатель «Нетмонета» Георгий Высоцкий, инвестиционный директор Speedinvest Ольга Шиханцева и исполнительный директор Goldman Sachs в Лондоне Олег Безумов.

