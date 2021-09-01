Глава ВЭБа прокомментировал идею переноса столицы из Москвы

Глава ВЭБа Игорь Шувалов считает, что перенос столицы из Москвы не приведет к изменению города, так как по мнению предпринимателя, Москва уже накопила достаточно сил для активного развития и притяжения «самых жадных до жизни» россиян.

При этом он признался, что вопросу о переносе столицы из Москвы относится очень спокойно.

«Сколько я живу, столько помню, что вот было бы хорошо перенести куда-нибудь столицу или функции московских ведомств разнести по разным городам страны, – отметил Шувалов. – Может быть, будет когда-нибудь такое решение, а может, и не будет, не знаю. Но уверен в одно – Москва от этого точно не изменится».

Как пояснил глава ВЭБа, город уже имеет достаточно сил для развития вне зависимости от своего статуса.

«Это большая экономика, это очень большая экономика. В Москву всегда будут стремиться самые жадные до жизни россияне, те, кто способен легко адаптироваться к этим скоростям. В Петербурге тоже большая экономика, но в городе на Неве совсем другие скорости, там другие ценности. Поэтому даже если столицу перенесут в СПб, то туда поедут совсем другие люди», – резюмировал Шувалов.

