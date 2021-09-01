Главврач больницы в Коммунарке высказался о природе возникновения коронавируса

Известный российский медик, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в ходе марафона «Новое знание» высказался о природе возникновения коронавируса.

По мнению специалиста, COVID-19 – естественная история, не имеющая ничего общего с какими-то лабораторными разработками и утечками, передаёт ТАСС.

«Лично моё персональное мнение, что это естественная история. Человечество периодически сталкивалось и с эпидемиями, и с пандемиями. COVID-19 – не исключение», – подчеркнул Проценко.

При этом, он отметил, что говорить о победе над коронавирусом пока очень рано. Человечество просто научится жить с коронавирусом так же, как оно научилось жить с гриппом и корью.

Ранее Проценко заявил, что новая вспышка COVID-19 в Москве может произойти уже в конце сентября. Как пояснил главврач больницы в Коммунарке, в начале первого месяца осени многие возвращаются с отдыха.

В этой связи у него есть ощущение, что конец сентября – это зона риска, когда будет вспышка коронавируса в столице. По мнению Проценко, этот риск управляемый. Но управляется он не столько медиками, сколько самими жителями и СМИ.

