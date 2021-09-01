Известный иммунолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал возможные сроки завершения пандемии коронавируса. По мнению специалиста, она закончится к началу 2024 года, передаёт URA.RU.

«Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация с COVID-19 во всём мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше», — предположил медик.

Крючков при этом подчеркнул, что сейчас важно снижать смертность и сокращать возможность для мутаций вируса, что позволит взять под контроль ситуацию с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что американские учёные провели специальные исследования, в ходе которых установили, что основной причиной тяжёлых случаев коронавируса, приводящих к смерти, является высокая концентрация вируса SARS-CoV-2 в лёгких.

Согласно данным, опубликованным в журнале Nature Microbiology, причиной летальных исходов от COVID-19 во время пандемии в значительной степени стала неспособность организма справляться с большим количеством вирусов, поражающих лёгкие.

