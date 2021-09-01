J.P.Morgan повысил целевую цену по акциям «Роснефти» на 14%

Инвестиционный банк 1 сентября J.P.Morgan повысил целевую цену по акциям ПАО «НК “Роснефть”» на 14% - до 10 долларов за ГДР с 8,8 долларов. Прогноз предполагает потенциал роста к текущим котировкам на 39%.

В своем отчете банк отмечает, что «Роснефть» обладает самым высоким потенциалом роста ценных бумаг среди российских нефтегазовых компаний благодаря проекту «Восток Ойл», который еще не до конца отражен в оценке компании рынком, в то время как компания уже заключила контракты с подрядчиками. Продажа долей новым партнерам из Индии и Китая окончательно убедит рынок в необходимости включения стоимости проекта в оценку «Роснефти», считают аналитики инвестиционного банка.

Отмечено также, что дивидендная доходность по итогам 2021 и 2022 гг. составит 9-12%, что выше среднего отраслевого уровня. «Роснефть» разумно сосредоточилась на своих ключевых активах, продав хвостовые активы, которые отличались более высокими операционными затратами и выбросами СО2, полагают в J.P.Morgan.

Ресурсная база проекта «Восток Ойл» составляет свыше 6 миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти, которая отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%. Его углеродный след на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире.

«Восток Ойл» уже сыграл значительную роль в переоценке стоимости «Роснефти». По прогнозу Goldman Sachs, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долларов». Аналитики Bank of America считают, что при благоприятной рыночной конъюнктуре и снижении рисков стоимость проекта может превысить 100 млрд долларов, а при учете СПГ, общая оценка по проекту может возрасти до 115-120 млрд долларов. По мнению аналитиков KPMG, положительный эффект от проектных инвестиций может составить 30 трлн рублей на 15 лет.

Ценные бумаги «Роснефти» являются одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке. С конца декабря 2017 года, когда была утверждена стратегия компании до 2022 года, стоимость ее акций увеличилась более чем на 85%. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК «Роснефть» выросла более чем в 2,3 раза, а за первое полугодие 2021 года – более чем на 31%. При этом, в начале июля стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного с момента проведения IPO в 2006 году уровня – 586,95 рублей за ценную бумагу.