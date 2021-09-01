Как решить проблему пробок с помощью налогов предложил автор проекта «20 идей по развитию России»

В пандемию россияне стали в 1,5 раза чаще пользоваться такси, а количество легковых автомобилей по итогам 2020 года достигло 44,5 млн единиц. Все это оказывает дополнительную нагрузку на транспортную инфраструктуру городов, в результате чего не только Москва, но и другие города России - Казань, Красноярск, Екатеринбург, Краснодар страдают от девятибалльных пробок. Решить проблему километровых заторов в городах возможно, считает предприниматель Дмитрий Давыдов, свои инициативы он подробно описал на сайте 20idei.ru.

Для внедрения практик в жизнь потребуется поддержка государства, считает автор. Причем речь идет не о финансовом обеспечении инициатив, а создании юридического комфорта и гарантий при их внедрении. Снижение пробок в городах кроме прочего будет способствовать развитию туризма, отмечает Давыдов, что, соответственно, это привлечет дополнительные инвестиции в российские города. Инвесторы должны почувствовать благоприятных климат для капиталовложений, что может быть обеспечено благодаря поддержке федеральных и местных властей. Что касается финансовой поддержки инициатив, по подсчетам автора, введение дополнительной платы за пользование автотранспортом и других налогов позволит увеличить поступления в бюджет, которые можно будет направить на окупаемость инициатив.

Опыт других стран

Теме дорожных пробок и экологии Дмитрий Давыдов посвятил отдельный блок в списке идей по улучшению жизни в России. Автора вдохновил опыт мировых мегаполисов, который показал, что борьба с пробками может быть эффективной.

Так, в Сингапуре борьбу за дорожными заторами ведут с помощью финансовых инструментов. Автовладелец помимо водительских прав должен получить правоустанавливающее свидетельство – специальный документ, который позволяет регистрировать, владеть и использовать транспортное средство в Сингапуре в течение 10 лет (его стоимость в 2016 году составляла 30 тыс. долларов). Кроме того, часть дорог там в определенное время суток (чаще всего в час пик) становится платной – около 4 долларов за участок. Это позволяет властям Сингапура сдерживать рост числа автовладельцев и, следовательно, пробок на дорогах с 1990-х годов.

В Лондоне и Дубае проезд по оживленным районам города также платный: 11,5 фунтов стерлингов (около 16 долларов) и 24 дирхама (порядка 1 доллара) соответственно. При этом в столице Великобритании литр бензина стоит в два раза дороже, чем в Москве (1,5 доллара против 0,7 долларов по состоянию на 2021 год), что делает поездку для жителей Туманного Альбиона менее выгодной, чем для россиян.

Решение для России

Автор предлагает ввести в Москве специальный сбор против пробок. Он составит до 1 тыс. рублей в сутки и будет действовать на территории столицы и в 10 км от нее. При этом в ночное время (с 22:00 до 07:00) и в праздничные дни предлагается сбор не взымать. В перспективе сбор можно привязать к мощности или объему двигателя транспортного средства.

Фиксировать количество автомобилей предлагается с помощью сети видеокамер, которые будут установлены без помех для проезжающих машин. Тариф для оплаты будет действовать по льготной ставке в случае оплаты заранее на магнитный чип – своего рода транспондер – 500 рублей, и 1 тыс. рублей при оплате после поездки. При этом в случае задержки оплаты более 30 дней, будет взыматься штраф в трехкратном размере от суммы задолженности. Для машин скорой помощи, пожарных, и полицейских плата взыматься не будет.

Автор также предлагает простимулировать переход автомобилистов на более экологичные виды топлива: электричество, газ или иное экологически чистое топливо. Для них сбор против пробок будет составлять 250 рублей при оплате заранее и 500 рублей при оплате после поездки. Для всего общественного транспорта автор предлагает отложить применение сбора против пробок на 1-2 года для плавного и безболезненного перехода на экологически чистые источники.

По мнению автора идеи, в результате внедрения этих механизмов, количество пробок значительно уменьшится, экологическая ситуация улучшится, общественным транспортом станет пользоваться дешевле и удобнее, так как заторов на дорогах станет меньше, а дополнительным налогом общественный транспорт не будет облагаться.

По подсчетам Давыдова, годовые сборы против пробок могут составить около 410 млн. долларов, а количество транспорта в Москве снизится в два раза. Полученные средства можно будет направить на развитие транспортной сети: строительство туннелей, мостов, общественных остановок, создание инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, строительство новых станций метро. Подобные методы борьбы с пробками можно будет распространить и на другие регионы России.

Еще один способ увеличить поступления в бюджет от автомобилистов - официальная продажа престижных автомобильных номеров. Причем чем красивее номер, тем стоимость будет дороже. Например, номер с цифрами 001, 777 обойдутся в пять раз дороже, чем 444 и в пятнадцать раз дороже, чем 404. Номера с тремя буквами А могли бы стоить в пять раз дороже, чем с тремя У. Схожая практика успешно используется в Дубае и Абу-Даби.

Снизить количество аварий и дорожные заторы из-за них можно с помощью развития беспилотного транспорта, считает Давыдов. По данным статистики, беспилотный автомобиль на дороге намного безопаснее транспорта, управляемого человеком, а по подсчетам Google, в 94% причиной аварии становятся ошибки водителей. У беспилотников такой риск исключен.