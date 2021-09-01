Курс доллара: Райффайзенбанк сделал прогноз по рублю до конца года

Во вторник рубль подорожал к основным резервным мировым валютам благодаря снижению риска возможного ужесточения политики Федрезерва США.

Открывшись утром на отметке 73,41 к «американцу» и возле 86,60 к «европейцу», на закрытии основной сессии Московской биржи рубль сумел прибавить. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,26 руб. что на 24 коп. дешевле чем накануне. Потеряла за сутки и единая валюта ЕС – в это же время Евро стоил 86,44 руб. (-21,25 коп.).

Таким образом, нацвалюта подорожала в обеих парах, отреагировав на выход не самых благоприятных данных по потребительскому доверию в США. Инвесторы уверены, что ухудшение статистики даёт им основание рассчитывать, что американский центробанк не станет спешить с ужесточением ДКП.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Николай Переславский и CMS Institute отметил, что американская валюта после попыток стабилизации, которая была предпринята в понедельник, вчера вновь оказался под давлением, продолжая отыгрывать голубиную риторику руководителя американского регулятора.

Кроме того, против «американца» выступает оптимизм со стороны глобальных игроков, которые фактически не обратили никакого внимания на слабые показатели деловой активности в Поднебесной, сосредоточившись на осторожности ФРС и ожиданиях улучшения коронавирусной ситуации в мире.

При этом эксперт считает, что дальнейшего укрепления рубля ждать не стоит, так как уже в ближайшие сессии доллар может получить поддержку от потенциально сильной статистики из США.

«Также не стоит забывать, что сейчас «чёрное золото» испытывает определённые трудности и может уйти вниз, вернувшись к 70,00 долл. за бочку сорта Brent. Кроме того, сходит на нет эффект от налогового периода. В этой связи в конце недели рубль в обеих парах вероятнее всего немного просядет», – полагает Переславский.

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что во вторник с самого открытия рубль активно дорожал к доллару, обновив в паре с «американцем» двухнедельный максимум. При этом к евро рубль рос только на старте основной сессии. Но вскоре внешний фон ухудшился, вызвав умеренную просадку рубля.

«Некоторые развивающиеся валюты поначалу находились под давлением негативной ситуации на мировых рынках. Однако она вскоре стала быстро улучшаться, а доллар устремился вниз. Благодаря этому весь сектор перешёл к активному росту, а представители сегмента ЕС вышли в плюс. Это относится и к рублю, который нашёл в себе силы реализовать позитивные сигналы с мировых рынков. По нашему мнению, в ближайшей перспективе в случае сохранения благоприятного внешнего фона пара доллар-рубль может проверить на прочность уровень в 73,15-73,00», – полагает эксперт.

Райффайзенбанк сделал прогноз по курсу рубля до конца года

В свою очередь аналитики Райффайзенбанка сделали прогноз по курсу рубля до конца года. По их мнению, в паре с долларом «россиянин» в декабре будет торговаться по 72,50.

В кредитной организации напомнили, что в прошедшем месяце просадка цен на «чёрное золото» составила минус 5,6%, что на фоне введения жёстких ограничений в КНР, не так уж и много. Кроме того, эксперты банка Григорий Чепков и Станислав Мурашов отметили, что рост спотовых цен на «голубое топливо» в странах Старого Света найдёт вскоре отражение в экспортных ценах с лагом в несколько месяцев.

Если же говорить о позициях рубля, то ослабление его курса в августе составило микроскопические 0,5%, подчеркнули они.

«Локальный валютный рынок чувствует мощную поддержку сильного текущего счёта, а голубиное заявление главы ФРС Джерома Пауэлла успокоило глобальных игроков. Всё это позволяет нам надеется на то, что рубль при сохранении нейтрального геополитического фона останется и при восстановлении в России спроса на ОФЗ, сумеет укрепиться относительно нынешних позиций. Поэтому наш прогноз на конец 2021 года прежний – мы видим пару доллар-рубль по 72,50 руб.», – заявили в Райффайзенбанке.