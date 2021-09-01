Курс доллара: рубль переписал трёхнедельный максимум

Российская нацвалюта подросла в рамках торговой сессии в среду.

Пара доллар-рубль начала торги на уровне 73,26, в то время как евро стартовал с 86,51 руб. К 17:03 доллар упал, дойдя до отметки 73,00 руб., а евро снизился до 86,47 руб. При этом индекс DXY с 92,7 пункта откатился до 92,64 пункта

«На старте сессии рубль испытал кратковременную просадку вслед за «чёрным золотом». Вскоре она возобновила рост, вызвав восходящий импульс российской валюты. В результате рубль переписал трёхнедельный максимум», — комментирует ситуация на валютном рынке аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Как объяснил он, глобальные площадки и нефтяные котировки с начала дня демонстрировали восходящую динамику. Между тем рынки проигнорировали очередную негативную статистику из КНР.

«На этот раз индекс деловой активности в производственном секторе страны оказался хуже прогноза. Индикатор опустился ниже 50 п., что свидетельствует о замедлении производственной активности. Сильное падение розничных продаж в Германии также не смутило инвесторов», – резюмировал Бабин.

