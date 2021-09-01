Медведчук: Украина полностью перешла под внешнее управление из США

Виктор Медведчук – председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» – считает, что «незалежная» перешла под полное внешнее управление из США.

Об этом украинский политик заявил в интервью российскому «Пятому каналу.

«Фактически на сегодняшний день можно говорить о том, что Украина перешла под полное внешнее управление США, –подчеркнул он. – А когда есть внешнее управление, то говорить о независимости очень сложно. Какая может быть независимость, если сегодня центр политической жизни в Украине – это американское посольство, если сегодня президент в своих действиях и решениях зависит от иностранных государств и международных организаций».

При этом, по мнению Медведчука, процесс перехода Киева под внешнее управление начался после так называемой «оранжевой революции» в 2004 году и очень активно и прогрессивно продолжился после евромайдана 2013-2014 годов.

Кроме того, оппозиционный политик привёл данные, согласно которым почти 85% украинцев считают власть полностью или частично зависимой от иностранных государств и международных организаций.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский находится сейчас в США, где 1 сентября у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят привлечение Вашингтона к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, а также гарантии энергетической безопасности для Украины.

