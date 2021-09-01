Москва увеличила товарооборот с Италией на 32,8% в первом полугодии 2021 года - заммэра Ефимов

Товарооборот между Москвой и Италией по итогам первых шести месяцев 2021 года вырос на 32,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 7,5 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Важную роль в увеличении московско-итальянского товарооборота сыграл несырьевой неэнергетический экспорт столицы, который в первом полугодии этого года составил 647,58 млн долларов – и вырос более чем в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. На его долю приходится 13,3% от совокупного экспорта Москвы на итальянский рынок. Драйвером несырьевых неэнергетических поставок в Италию стал экспорт промышленной продукции, который в первом полугодии этого года увеличился до 639,48 млн долларов, в то время как в соответствующем периоде 2020 года он составлял всего лишь 181,10 млн долларов», – рассказал заместитель мэра.

Структура экспортируемых промышленных товаров разнообразна: московские компании отправляют на итальянский рынок механическое оборудование, технику и компьютеры – 8,83 млн долларов, электрические устройства и аппаратуру связи – 1,64 млн долларов, оптику, приборы и медицинскую технику – 1,47 млн долларов.

«Существенный вклад в рост промышленного экспорта Москвы на итальянский рынок внесли поставки фармацевтической продукции. Так, к примеру, ранее практически не поставляемые в Италию иммунологические продукты в первом полугодии 2021 года были экспортированы на общую сумму 34,56 млн долларов», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Развитию экспорта в Италию способствуют в том числе мероприятия и программы, организованные специалистами центра «Моспром». Так, 17 августа в рамках заседания резидент-клуба особой экономической зоны «Технополис Москва» Центр провел бизнес-завтрак «Экспорт в ЕС на примере Италии». Компании особой экономической зоны Москвы высказали заинтересованность в работе с Италией, где инновационные технологии из столичной ОЭЗ могли бы найти для себя новые рыночные ниши. Сегодня продукция, произведенная в «Технополис Москва» уже поставляется в несколько десятков стран, включая Европу, а экспортером является каждый восьмой резидент.

Помимо этого, эксперты центра «Моспром», подведомственного департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, анализируют целевые рынки для столичных производителей, в рамках байерской программы бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогают столичным компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. В июле этого года была организована онлайн бизнес-миссия для 20 столичных компаний, которые представили продукцию партнерам из Италии. Это it-проекты, компании, производящие машины и оборудование, текстиль, товары широкого потребления, а также предприниматели, занятые в области медицины и туризма. На 2021 год запланировано проведение около 30 онлайн бизнес-миссий по всему миру.