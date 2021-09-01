ОПЕК+ утвердила план по наращиванию добычи нефти

Министры стран ОПЕК+ не стали менять принятый еще в июле план по восстановлению добычи нефти, который предполагает ее рост на 0,4 млн баррелей в сутки начиная с августа, сообщила ОПЕК.

«Хотя последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать некоторую неопределенность, фундаментальные показатели рынка укрепились, а акции ОЭСР продолжают падать по мере ускорения восстановления», — говорится в заявлении OPEC+.

Причем, как отметило в своем сообщении Bloomberg, в отличие затянувшейся и весьма напряженной июльской встречи, переговоры длились всего полчаса.

«ОПЕК еще раз доказала, что они могут встречаться и работать без проблем, — заявил в эфире Bloomberg TV Кристиан Малек, глава нефтегазового сектора и JPMorgan Chase & C. — Вполне вероятно, что гармония будет использована», чтобы гибко реагировать на любые дальнейшие изменения на рынке в наступающем году».

Во вторник эксперты OPEC+ пересмотрели прогноз роста спроса на нефть на 2022 год до 4,2 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущими 3,28 млн баррелей в сутки, что потенциально может послужить основанием для увеличения добычи в будущем.

Прогноз на 2022 год выглядит оптимистичным на основе данных на 2021 год. OPEC+ ожидает, что спрос вырастет на 5,95 млн баррелей в сутки после рекордного падения примерно на 9 млн баррелей в сутки в 2020 году из-за пандемии, но в первой половине 2021 года спрос вырос лишь примерно на 3 млн баррелей в сутки.

И на текущий момент, несмотря ни на пересмотр прогноза, ни на и продолжающееся давление США с целью более быстрого увеличения добычи страны «нефтяной коалиции» не спешат выводить на рынок бОльшие объемы топлива. А ведь президент США Джо Байден призвал страны-экспортеры нефти совсем отменить решение о сокращении добычи нефти, которое было принято странами из-за пандемии.

В обновленном отчете по рынку нефти в 2021-2022 годах, который был представлен участникам встречи, но не был обнародован, по данным Reuters, прогнозируется дефицит в 0,9 млн баррелей в сутки в этом году по мере восстановления мирового спроса.

По словам источников агентства, в отчете изначально прогнозировался профицит в 2,5 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, но позже он был пересмотрен до 1,6 миллиона баррелей в сутки из-за более высокого спроса.

В результате коммерческие запасы нефти в ОЭСР до мая 2022 года останутся ниже среднего показателя за 2015-2019 годы, а не на уровне, первоначально прогнозируемом на январь 2022 года, говорится в презентации JTC.

Страны ОПЕК+ исполнили сделку по сокращению добычи нефти на 109% от плана в июле. Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 4 октября 2021 года.

10 августа «Эксперт» сообщал, что Белый дом призывает ОПЕК и ее союзников увеличить добычу нефти для того, чтобы противостоять растущим ценам на бензин, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана.

"Мы обсуждаем с соответствующими членами ОПЕК+ важность конкурентных рынков в установлении цен. Конкурентные энергетические рынки обеспечат надежные и стабильные поставки энергоносителей, и ОПЕК+ должна делать больше для поддержки восстановления (Глобально экономики)", — цитирует ПРАЙМ заявление Салливана. По данным CNBC, на текущей неделе представители администрации президента США Джо Байдена провели переговоры с представителями Саудовской Аравии, а также ОАЭ и других стран ОПЕК+.

Белый дом полагает, что июльское соглашение группы об увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа и до конца 2022 года, недостаточно в «критический момент восстановления мировой экономики».

Ранее Минэнерго США незначительно понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году - с $68,78 до $68,71 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent с августа по ноябрь 2021 года составят в среднем $72 за баррель. При этом в 2022 году, по оценке министерства, цена нефти Brent снизится до $66 баррель на фоне продолжающегося роста добычи нефти странами ОПЕК+ и увеличения добычи трудноизвлекаемой нефти в США.