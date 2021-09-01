«Поколение Маугли» вновь на сцене вместе с Константином Хабенским, Екатериной Гусевой, Бастой и Алексеем Кортневым

«Поколение Маугли» – это музыкальный спектакль по мотивам сказки Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе: Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а главный герой заново познает мир и людей вокруг себя, сталкиваясь с философией и жизненными принципами самых разных персонажей. Проект существует с 2014 года: за это время в нем приняли участие Диана Арбенина, Тимур Родригез, Полина Гагарина, а большинство ролей традиционно играют дети и подростки. Одну из ролей исполняет Константин Хабенский.

В июне 2021 года проект «Поколение Маугли» был перезапущен после 5-летнего перерыва. Новая версия спектакля реализуется совместно с Детским музыкальным театром юного актера и театральной компанией Moscow Show.

Константин Хабенский, художественный руководитель проекта: «Так сложилось, что год, на который мы запланировали перезапуск проекта, выдался очень непростым. Спектакль из-за этого неоднократно переносился, а юные актеры стремительно росли и из детей превращались в молодых парней и девушек. Но мы не сдавались, как не сдавались и зрители, которые меняли билеты снова и снова: наша встреча с ними стала от этого только теплее и долгожданнее. Новый спектакль, наконец, начал свое большое плавание, и хочется верить, что оно будет долгим и успешным».

По результатам продажи билетов спектаклей в сентябре 3 миллиона рублей будут направлены на помощь детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. Ранее проект «Поколение Маугли» собрал более 20 миллионов рублей, благодаря чему подопечные Фонда Хабенского смогли получить необходимое лечение.

Расписание: 4 сентября 14:00 и 19:00, 5 сентября 19:00

Место проведения: МХТ им. Чехова (Москва, Камергерский переулок, 3, стр. 1)