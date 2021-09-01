Проценко предупредил, что в сентябре в Москве возможна новая вспышка коронавируса

Денис Проценко – известный российский медик, главный врач больницы № 40 в Коммунарке – заявил, что новая вспышка COVID-19 в Москве может произойти уже в конце сентября.

Как пояснил он, в начале первого месяца осени многие возвращаются с отдыха. В этой связи у него есть ощущение, что конец сентября – это зона риска, когда будет вспышка коронавируса в столице, передаёт ТАСС.

По его словам, этот риск управляемый. Но управляется он не столько медиками, сколько самими жителями и СМИ.

«Если к этому периоду люди максимально вакцинируются, то риски новой волны ковида станут минимальными», резюмировал Проценко.

Напомним, Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся COVID-19. Всего в столице выявили 1 568 767 случаев заражения коронавирусом, из них 1 229 за последние сутки. Выздоровели 1 448 644 человек, умерли 27 492.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве. Как подчеркнул мэр, в настоящее время ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе одна из лучших в стране.

«В Москве на сегодняшний день ситуация с коронавирусом, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны, – подчеркнул Собянин. – Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций».

При этом градоначальник подчеркнул, что число новых заболевших упало уже до минимальных значений прошлых периодов.

