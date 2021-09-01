Руководителем Афганистана станет лидер «Талибана»

Верховным руководителем Афганистана будет назначен лидер движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) Хайбатулла Ахундзада, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Tolo News.

По словам члена комиссии «Талибана» по вопросам культуры Анамуллы Самангани, Ахундзада будет лидером, под руководством которого управлять Афганистаном будет президент или премьер-министр. «Консультации по вопросу нового правительства... практически завершены. Нет сомнений относительно присутствия Ахундзады в руководстве страны. Он будет руководителем правительства, и не должно быть даже вопросов в этом отношении», – сказал Самангани.

По данным ряда СМИ, вероятно, в новом правительстве, которое сформируют талибы, будет создан пост премьер-министра страны. Однако конкретных данных о том, кто им может стать, пока нет.

31 августа «Эксперт» сообщал, что движение «Талибан» сформировало новое правительство Афганистана, в котором ключевые посты заняли представители талибов.

Министром иностранных дел Афганистана назначили главу политического офиса «Талибана» муллу Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны Афганистана. При этом сын одного из лидеров «Талибана» Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост министром внутренних дел.

15 августа движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) объявило, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.

24 августа «Эксперт» сообщал, что движение «Талибан» (намерено сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. По словам собеседников издания, в состав совета войдут некоторые «уступчивые члены бывшего правительства», чтобы новая администрация выглядела «приемлемой для международного сообщества».