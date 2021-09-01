Самый громкий стартап заканчивается самым громким конфузом и судом

В окружном суде Северного округа Калифорнии начался суд над основательницей компании по анализу крови Theranos Inc. 31-летней Элизабет Холмс, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Если суд признает доводы обвинения обоснованными, то ей угрожает тюремное заключение на 120 лет.

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Процесс начался с выбора 17 присяжных (12 основных и 5 на замену в случае болезни), который должен продлиться два дня. Обвинение и защита показали способность находить компромиссы — они уже договорились уволить 9 человек, не привитых от коронавируса. В списке из нескольких десятков вопросов, на которые должны ответить порядка двух сотен кандидатов в присяжные, есть теперь вопрос и о прививке от Covid-19.

Основная часть судебного процесса над Элизабет Холмс начнется 8 сентября со вступительных речей обвинения и защиты. Предположительно, суд продлится четыре месяца. Судья Эдвард Давила уже сообщил, что заседания будут проходить три раза в неделю и длиться до трех часов дня.

В начале следующего года должен начаться суд и над Рамешом Балвани, который был не только бойфрендом Элизабет, но и президентом компании, т.е. вторым человеком в Theranos. Оба они, естественно, утверждают, что ни в чем не виноваты.

А обвинение намерено доказать, что Элизабет Холмс, которую еще не так давно за предприимчивость и ум называли «новым Стивом Джобсом», обманула инвесторов и пациентов. Защита будет доказывать, что это не обман, потому что она искренне верила в эффективность технологии Theranos и в то, что выполнит все обещания.

Биотехнологическую компанию Theranos Элизабет Холмс создала в 2003 году, когда ей было всего лишь 19 лет. Для того, чтобы посвятить все время бизнесу, заключавшемуся в революционной технологии анализа крови, она ушла из Стенфордского университета.

Все, кто знает ныне уже 37-летнюю Элизабет, в один голос говорят, что она обладает редкой способностью убеждать. Эта способность помогла ей убедить в огромном потенциале своего стартапа и его разработки — прибора для анализа крови «Эдисон», сотни крупных инвесторов, включая Руперта Мердока, вложившего

100 млн долларов, и Джо Байдена, который после посещения одного из филиалов Theranos назвал его «лабораторией будущего».

Компания стремительно росла. Достаточно сказать, что в 2016 году, когда в Wall Street Journal начали появляться первые разоблачительные статьи, стартап оценивали уже… в 9 млрд долларов! Не удивительно, что Элизабет Холмс стала любимицей Уолл-стрит и самой многообещающей бизнес-вумен.

Элизабет Холмс утверждала, что анализатор «Эдисон», который не превышал по размеру настольный принтер, мог провести до 250 различных анализов при наличии всего нескольких капель крови. Но, увы, все заверения Холмс и ее помощников в чудодейственности анализатора «Эдисон» оказались самым настоящим — по крайней мере, так утверждают обвинение и многие медики — враньем. Анализы крови в лаборатории Theranos действительно проводили, но их делали не на «Эдисоне», а на анализаторах других фирм.

Вспыхнул грандиозный скандал, прокуратура начала расследование. В 2018 году, после того, как компанию завалили судебными исками. Элизабет Холмс объявила о банкротстве.

Для того, чтобы довести дело до суда, прокуратуре понадобились три года. Элизабет всячески тормозила процесс. Начало суда несколько раз откладывалось. Один раз, кстати, по причине ее беременности.

120-летний тюремный срок звучит, конечно, грозно, но доказать вину Элизабет Холмс, несмотря на кажущуюся простоту дела, будет нелегко. Дело в том, что перед тем, как объявить о банкротстве Theranos, помощники Элизабет уничтожили сервер компании со всеми данными, которые могли бы быть рассмотрены в качестве доказательств ее предполагаемой вины.

К тому же, уже сейчас известно, какой линии будет придерживаться ее защита. «Новый Стив Джобс» намерена обвинить во всех грехах Балвани. Адвокаты Элизабет попытаются доказать, что ввиду того, что он якобы много лет подвергал ее сексуальному и психологическому насилию, она не могла принимать решений сама.