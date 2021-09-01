Bloomberg: Intuit Inc ведет переговоры о покупке Mailchimp за 10 миллиардов долларов

Американская компания Intuit Inc., занимающаяся разработкой финансового ПО, ведет переговоры о приобретении почтового маркетингового сервиса Mailchimp, сообщил Bloomberg. По информации агентства, сумма сделки составит 10 млрд долларов.

Пока еще не принято окончательное решение, переговоры могут провалиться, может появиться другой покупатель, но, если сделка все-таки состоится, она будет самой крупной для компании Intuit на сегодняшний день, отмечает Bloomberg. За год до этого Intuit объявляла о покупке Credit Karma за 7,1 миллиардов долларов.

Mailchimp является почтовым сервисом, который занимается email-маркетингом, то есть рассылает клиентам,давшим на это свое согласие, письма от различных компаний. Intuit, в свою очередь, является разработчиком QuickBook – бухгалтерской программы для малого и среднего бизнеса – и TurboTax – ПО, помогающего формировать налоговые декларации.