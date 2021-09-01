США назвали условия вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Украина должна выполнить ряд условий для вступления в НАТО.

«Это реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста», — цитирует Псаки РБК. Однако она оговорилась, что принятие Киева в альянс «не то решение, которое принимают США».

При этом Псаки добавила, что США «поддерживают стремление стран вступить в НАТО».

Ранее «Эксперт» сообщал, что в Белом доме начались переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

«В период празднования 30-летия независимости Украины партнерство между нашими странами крепче, чем когда-либо, и будет становиться еще крепче. Украина и Соединенные Штаты имеют общие ценности. И мы неуклонно преданы нашей долгосрочной цели относительно Европы – чтобы она была целостной, свободной и мирной», – цитирует «Интерфакс» Байдена в начале переговоров с Зеленским.

Президент Украины выразил благодарность США за полученные более 2 млн доз вакцины от коронавируса. «Хочу поблагодарить, что сразу после нашего разговора по телефону Соединенные Штаты отправили в Украину более двух миллионов доз. Это для сохранения жизни украинцев. Это очень важно», – сказал Зеленский.