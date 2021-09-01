Стоимость газа в ЕС приблизилась к $650

Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ 1 сентября продолжил рост, взяв отметку 52,9 евро за кВт.ч, или 646 долларов за тысячу кубометров природного газа, сообщает «Интерфакс». Днем ранее торги закрылись на отметке 600 долларов за тысячу кубометров.

25 августа «Эксперт» писал, что Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию оператора строительства газопровода «Северный поток – 2», компании Nord Stream 2 AG об освобождении газопровода «Северный поток – 2» от требований газовой директивы ЕС.

Газовая директива Евросоюза требует, чтобы газопроводы на территории ЕС частично заполнялись альтернативным поставщиком. Под действие обновленной газовой директивы ЕС попали не только наземные, но и морские газопроводы в ЕС.

19 августа «Эксперт» сообщал о готовности «Газпрома» начать поставки природного газа в ЕС по трубопроводу «Северный поток – 2» уже в этом году. «По газопроводу "Северный поток – 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа», – говорилось в заявление компании.