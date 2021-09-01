Строителям вдвое облегчили жизнь

Еще в мае 2020 года президент поручил правительству подготовить предложения по упрощению разрешительных процедур в строительстве, чтобы, как он выразился, «навести порядок» в отрасли, исключив из правил «всякие СНиПы, хрипы и примазавшихся к этому виду деятельности квази-участников процесса». В прошлом году были отменены около 3 тысяч обязательных процессов из существовавших 10 тысяч.

С 1 сентября перечень обязательных требований в строительстве сокращается еще более чем на 3,8 тыс. пунктов —эту цифру в апреле анонсировал глава Минстроя Ирек Файзуллин, и, судя по всему, министерство на нее и ориентировалось. Уже с сегодняшнего дня отменяются ограничения на применение новых эффективных материалов и конструкций, а также отменены все дублирующие, избыточные нормы, включая декларативные и рекомендательные положения.

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Изменение норм российского законодательства осуществляется в рамках механизма регуляторной гильотины. Участники рынка уверены, что отмена избыточных норм позитивно отразится на отрасли, поскольку снизит административные барьеры и ускорит принятие ряда решений, пишет ТАСС. Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, в частности, считает: чем меньше административная нагрузка на строительство, тем быстрее происходит реализация проекта. В дальнейшем обязательно должны сохраниться лишь нормы, касающиеся безопасности объектов.

Отменять устаревшие правила не в ущерб качеству

Сам факт того, что снижается количество контрольных документов для стройки, не является какой-то резонансной новостью, констатирует эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он уверен, что это абсолютно правильная и необходимая мера —масса ГОСТов и СНиПов или дублируют друг друга, или просто избыточны. Некоторые из них действительно были просто абсурдными, отмечает эксперт: примером может служить обязательная инсоляция квартир, которую никто не измеряет уже более 10 лет, а требования по уровню шума для ЖК постоянно пересматриваются на примерах комплексов, расположенных рядом с аэропортами.

Другое дело, говорит эксперт, что заинтересованные лица могут аккуратно убрать те требования, которые мешают застраивать города дешевым жильем ужасного качества. Несмотря на то, что это и без того происходит, есть вероятность, что такой формат строительства будет полностью легализован. Ждать при этом, что сокращение количества нормативов повлечет за собой снижение стоимости жилья, как минимум наивно —на цены влияет масса других факторов, и бюрократические моменты далеко не самые главные из них.

Но в контексте комплексного развития территорий исключения, позволяющие опустить какие-либо из правил, могут стать прецедентами, которые повлияют не только на строительную отрасль, но и на жизни сотен, если не тысяч людей, обращает внимание Кричевский. Поэтому к сокращению количества требований к строительству стоит относиться крайне внимательно.

Новые технологии —новые правила

Для роста темпов строительства и выполнения задач восстановления экономики необходимо устранить действующие бюрократические препятствия, к которым в числе прочих относились многочисленные дублирующие, а иногда противоречащие друг другу правила и нормы, соглашается эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Проект Минстроя, существенно сокративший перечень обязательных требований, вступает в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года, отмечает она. За основу перечня был принят технический регламент безопасности зданий и сооружений. Но при этом документ расширил возможности применения новых, более современных и прогрессивных конструкторских решений и материалов, убрав ограничения на их использование.

Современная индустрия не стоит на месте. Новые технологии, которые предполагают их широкое применение в строительной сфере, не должны упираться в принятые много лет назад и не соответствующие новым возможностям старые, отжившие требования. Это касается не только жилых зданий, но и объектов социальной инфраструктуры, к которым относятся школы, детские дошкольные образовательные и спортивные учреждения, поликлиники, больницы, кинотеатры, торговые центры и др.

Среди задач, заявленных правительством, только ввод жилья в 2021 году должен составить 85 млн кв. м, что примерно на 28% выше показателей предыдущего года. Новых разрешений на строительство было выдано более чем на 200 млн кв. м по всей стране. Помимо строительства новых объектов, постепенно решаются задачи с долгостроями, объектами незавершенного строительства, которые не должны лежать мертвым грузом в экономике страны и населения. И без современных, актуальных нормативов решить поставленные задачи было бы сложнее, уверена Анисимова.

Важно, подчеркивает она, что на проекты, строительство которых было начато до вступления обозначенного документа в силу, новые правила не распространяются —во избежание необходимости повторного прохождения государственной экспертизы застройщиками и проектировщиками. Подразумевается однако, что упрощение и оптимизация лишних стандартов позволит сократить сроки строительства для некоторых объектов на несколько месяцев, что положительно скажется на строительной отрасли и сопутствующих отраслях.