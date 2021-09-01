Центробанк назвал самые доходные НПФ

Во втором квартале объем пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) увеличился на 1,2% до 3 трлн рублей, а пенсионных резервов — на 1,4%, до 1,5 трлн рублей. Лучший результат показал крупнейший в России НПФ Сбербанка. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» за II квартал 2021 года, опубликованном на сайте регулятора.

«Доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ по итогам II квартала выросла на 0,9 п. п., до 5% годовых и по-прежнему опережает показатели доходности портфеля Пенсионного фонда России», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор связывает это с ростом долевого рынка ценных бумаг, который оказал весомое влияние на динамику пенсионных средств. Кроме того, НПФ реализовали часть акций для сохранения структуры инвестиционных портфелей, вложив вырученные средства в государственные и субфедеральные облигации. В частности, фонды приобрели облигации московского правительства, обладающие высокими кредитными рейтингами.

С апреля по июнь рост доходности от 0,5 до 2,6 п. п. продемонстрировали четыре из пяти крупнейших НПФ по обязательному пенсионному страхованию. Лучший результат инвестирования средств пенсионных накопления до выплат вознаграждения УК и фонду показал НПФ Сбербанка – 8,1% годовых, доходность за квартал выросла на 0,5 п. п. На НПФ Сбербанка приходится 23% всех пенсионных накоплений частных фондов – 681 млрд рублей.

На второе место по доходности вышел НПФ «Газфонд пенсионные накопления» — 6,4% (+2,6 п. п.), на третье — НПФ «Открытие» — 4,36% (+1,1 п. п.). У НПФ ВТБ, входящего в топ-5 фондов, доходность за квартал выросла на 1,5 п. п., до 3,68%.

Несмотря на рост доходности НПФ, Центробанк фиксирует отток граждан, формирующих в них свои пенсионные накопления. С апреля по июнь их число сократилось на 55,6 тысяч до 36,976 млн человек.

Как ранее писал Expert.ru, практика работы некоторых НПФ показала, что их акционеры воспринимали финансовые средства фонда как ресурс, с помощью которого можно развивать собственные проекты, часто в убыток для самого фонда. По словам директора Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрея Коптелова, допуская работу негосударственных пенсионных фондов на рынке, государство должно не только создать систему контроля, но и нести ответственность за неправомерные действия с пенсионными накоплениями россиян. Ведь в случае банкротства негосударственного пенсионного фонда, людям останется лишь социальная пенсия.

