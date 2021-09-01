Украина хочет перепрофилировать газовое хранилище под водород

Главный инженер оператора подземных газовых хранилищ (ПХГ ) Украины «Укртрансгаз» Владимир Рудко заявил, что изучается возможность перевода Краснопоповского ПХГ в Луганской области на хранение водорода или его смеси с метаном, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Это хранилище мы рассматриваем для использования в пилотном проекте по хранению водорода или смеси», – сказал Рудко на пресс-конференции.

Он отметил, что в Европе уже проводятся испытания по влиянию водорода на существующее газотранспортное оборудование.

«Сейчас словацкая компания NAFTA проводит тестирование возможности использования компрессоров, запорной арматуры, трубопроводов. Они тестируют разные режимы, разные объемы водорода в метане, который можно пустить максимально, чтобы не делать глобальную реконструкцию оборудования», – уточнил Рудко.

27 мая «Эксперт» писал, что правительство Украины одобрило меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports по вопросу поставок сжиженного газа.

«Мы уже подписали письмо о намерениях с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта», – заявил замглавы министерства энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик.

Речь идет о поставках на Украину 6-8 млрд. кубометров сжиженного газа в год, который будет закачан в подземные газовые хранилища, а затем, по существующим газопроводам, будет экспортироваться в Европу. На реализацию проекта украинские власти отводят два-три года.

«С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу», – заверяет Чижик.