Как ураган «Ида» повлиял на цены на нефть

Объемы добычи нефти в Мексиканском заливе начали восстанавливаться, что закономерно привело к снижению цен на «черное золото». К вечеру вторника, 31 августа, октябрьские фьючерсы на Brent подешевели на 0,35%, до 73,15 доллара за баррель, а фьючерсы на WTI – на 0,2%, до 69,07 доллара. Инвесторы предпочитали ориентироваться на данные из Китая, подтвердившие слабость экономики и потенциально низкий спрос на сырье из-за распространения штамма «дельта». Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в августе снизился до 50,1 пункта – минимальной отметки с февраля 2020 года.

Сегодня, 1 сентября, основное внимание приковано к предстоящей встрече министров стран ОПЕК+, которая начнется в 18:00 мск. На ней участники договора могут принять решение о снижении объема добычи. С начала августа добычу было решено увеличить – на 400 тыс. б/с ежемесячно, – но при этом оценивать и обсуждать ситуацию на рынке также раз в месяц. В ОПЕК ожидают, что баланс спроса и предложения уже в 2022 году сместится в сторону переизбытка предложения на 2,5 млн б/с, а в случае замедления темпов спроса он может увеличиться до 4,5 млн б/с.

«Ида» как фактор роста цен

На минувшей неделе рынок нефти действительно демонстрировал довольно сильный рост: цены на сорт Brent поднимались выше 73 за баррель, на WTI – выше 69 долларов за баррель, признает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. Основной причиной столь сильного роста она считает ураган «Ида», ударивший по побережью Мексиканского залива, из-за которого компании спешно закрыли в штате Луизиана около 1,7 млн баррелей в сутки добывающих мощностей и остановили около 1,9 млн баррелей в сутки нефтеперерабатывающих.

В целом в районе Мексиканского залива было остановлено, по некоторым оценкам, около 94% добычи нефти и газа. На этом фоне, полагает эксперт, можно ожидать провала показателей производства и экспорта нефти в течение следующих нескольких недель. Хотя ураган прошёл, система энергообеспечения в штате Луизиана ещё не восстановлена, и возвращение мощностей к работе займёт несколько недель.

В связи с этим, встреча министерского совета ОПЕК+, назначенная на сегодня, вызывает повышенное внимание рынка, констатирует Лукичева. Добыча в странах ОПЕК в августе выросла, по данным Reuter, на 210 тыс. баррелей в сутки – до 26,93 млн. Наибольший объем прироста произошёл в Саудовской Аравии, в целом же дисциплина соблюдения соглашения ОПЕК+ в августе составила 115%.

Вчерашнее заседание технического комитета ОПЕК+ уже выявило растущую обеспокоенность вероятным избытком нефти в 2022 г., который оценивается в 1,6 млн баррелей в сутки. При этом восстановление спроса в следующем году, вероятно, будет ниже, чем ожидается. Учитывая приведенные факторы, Оксана Лукичева ожидает, что ОПЕК+ сохранит осторожность в принятии решений, и это может поддержать рост цен до уровня сопротивления в 75 долларов за баррель.

Нефть дорожает вслед за инфляцией

Вчерашнее снижение цен на нефть шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв считает просто технической реакцией после резкого взлета. В таких случаях, объясняет он, если не возникает немедленных поводов для следующего моментального импульса роста, нефтетрейдерам требуется некоторое время, чтобы привыкнуть и притереться постепенно к новым, более высоким, ценам. Сейчас продолжается тест на прочность образовавшегося, но очевидно временно, технического сопротивления вокруг 72-73 долларов за баррель. По оценкам эксперта, уже сегодня европейские торги могут с высокой вероятностью выйти на уровень выше 73 долларов по ноябрьским контрактам и вплоть до 74 долларов на спот-рынке с оперативными поставками в сентябре и прицелом на октябрь.

Среди короткодействующих факторов Пушкарёв называет очередную информацию от источников из Американского института нефти (API): она показала поздно вечером 31 августа, что запасы сырой нефти в хранилищах США уменьшились на 4 млн баррелей за неделю, которая закончилась 27 августа. Большинство опрошенных Bloomberg экспертов ожидают, что и официальные данные от Минэнерго США сегодня подтвердят снижение запасов как минимум на 3 млн баррелей, что может быть вызвано ещё и временным спадом поставок из Мексиканского залива из-за мощного урагана «Ида».

Однако действуют и до конца недели могут толкать котировки вверх, к 75 долларам и выше, и более мощные факторы, в числе которых встреча ОПЕК+. Маловероятно, полагает Пушкарёв, что страны ОПЕК решат сегодня на техническом заседании притормозить прибавки к квотам на месяц-другой: небольшое сокращение темпов роста потребления в США, Канаде и странах Южной Америки, отмеченное ОПЕК в последнем августовском отчете, с лихвой компенсировалось ростом спроса в остальном мире, включая страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и активных покупателей за её пределами.

Если ожидаемые от ОПЕК цифры по плановым объемам после сегодняшней встречи не изменятся, то нефтяной рынок, вероятнее всего, испытает до конца недели или первой декады месяца ещё одну-две волны подъёма, полагает эксперт. Связаны они будут, помимо раскладов на нефтяном рынке, с итогами симпозиума в Джекcон-Хоуле: выходящая из-под контроля ведущих мировых центробанков инфляция, что бы там ни говорили на этот счёт председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги, продолжит толкать сырьевые цены вверх. А речь Пауэлла, по большому счёту, сводилась к тому, что интенсивная работа долларового печатного станка продолжится достаточно долго, даже если небольшое сокращение стимулов по объемам начнётся в этом году.

Вызвав взлет биржевого индекса S&P 500 до уровня новых рекордов и ещё один виток роста промышленного индекса Доу-Джонса, инфляционные ожидания сказываются и на росте сырьевых котировок практически по всему спектру. У рынков есть ощущение, что джинна инфляции пока сознательно не собираются загонять обратно в бутылку. Так что, заключает Пётр Пушкарёв, если не будет специфичных форс-мажорных обстоятельств, то уже в среду 1 сентября к вечеру торги по нефти могут войти в более высокий ценовой коридор, а до конца недели сделать и следующий шаг, повыше, держа в уме ближайшие цели возле 75 долларов.