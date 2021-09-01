Урок истории как её этап

Прибывший к 1 сентября на Дальний Восток Владимир Путин начал встречу с победителями олимпиад и конкурсов в области искусства и науки беседу с шутки, поздравив школьников, студентов, родителей и педагогов с новым годом. «1 сентября это тоже новый год, новый учебный год», — пояснил он.

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Как отметил президент, при выборе предмета, о котором бы он мог поговорить с ребятами, он остановился на истории, как наиболее важной и фундаментальной науке. «В этой области я не считаю себя специалистом, экспертом, и поэтому у нас с вами будет не урок, а беседа на предлагаемую тему, — продолжил Владимир Путин, — я обратился к этой области знания, во-первых, потому что она интересная очень. А, во-вторых, она очень важна и охватывает все сферы знания». Встреча прошла в рамках ll просветительского марафона «Новое знание», организованного обществом «Знание».

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Президент рассказал юным «марафонцам», собравшимся во Всероссийском детском центре «Океан», что обойтись без исторической науки нельзя даже в таких, казалось бы, далеких от неё областях, как экология. В качестве иллюстрации он привел такой пример, как важность исторического метода в изучении глобального потепления, темпы которого, по его словам, вызывают ужас у некоторых специалистов.

По его мнению, главное в изучении истории — это понимание причин происходивших прежде событий и катастроф. Оно необходимо, чтобы стараться избегать их повторения в дальнейшем. Иначе, перефразируя знаменитого русского историка Василия Ключевского, история накажет за незнание предоставленных ею уроков.

«В нашей стране на протяжении 20-го века дважды рассыпалась российская государственность: после революции 1917-го года Российская Империя прекратила существование, потеряв колоссальные территории, а потом произошло еще и крушение Советского Союза», — сказал президент.

Он также отметил, что знание исторического и культурного контекста необходимо, в том числе, для стабильного и благоприятного развития государства, без потрясений. В то время как, без этого знания, а также без уважения к традициям, философии и укладу жизни, по мнению президента, можно привести общество и государство к невосполнимым потерям. В качестве такого негативного примера Путин привёл недавние события в Афганистане. «Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и двадцать лет пытались цивилизовывать людей, которые живут там. А по сути — внедрять свои нормы и стандарты жизни, в том числе и политической организации общества. Результат? Одни трагедии. Одни потери. И для тех, кто это делал, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана», — оценил ситуацию в этой многострадальной стране президент.

Одной из главных политических новостей стало заявление президента о том, что если бы не потрясения 20-го столетия, сегодня на территории России могло бы проживать 500 миллионов человек.

«Если бы не произошли те драматические события, у нас была бы другая страна, — заметил Владимир Путин. — Некоторые специалисты считают, что у нас сейчас население было бы под пятьсот миллионов человек», — сказал он.

Можно отметить, что эта оценка совпадает с прогнозом достижимой в 20-м веке численности населения Российской Империи, сделанным выдающим российским ученым Дмитрием Менделеевым. А доктор исторических наук, ректор РГГУ Александр Безбородов, комментируя для Expert.ru это заявление президента, указал на аналогичные возможности и в недавнем прошлом: «Я считаю, что безусловно страна Советский Союз, которая в декабре 91-го года прекратила свое существование, великая страна, имела позитивную демографическую динамику, —сказал Безбородов. — Важно иметь в виду, что эта динамика достигалась за счет центральноазиатского региона, в значительной степени».

По словам доктора исторических наук, демографические расчеты центральноазиатского региона были таковы, что там могло произойти и удвоение и утроение населения. «Затем оно снизилось, но они стали самостоятельными государствами, а наверняка в составе СССР они развивались бы гораздо более успешно. Поэтому, безусловно, если бы Советский Союз сохранился, его население подходило или составило бы 500 миллионов человек».

Напомним, к моменту распада население СССР насчитывало более 290 млн человек, при этом за послевоенное время оно выросло более, чем на 100 млн.

В целом, на встрече с победителями олимпиад президент в очередной раз закрепил основные идеологемы, которые имеют значение в современном российском государственном строительстве, подчеркнув необходимость соблюдать верность традициям, а также ценность института семьи и национальную память. И предостерег от потрясений, разрушающих страну — кого, как не молодежь, предостерегать от них?

По ходу встречи Владимир Путин приводил также примеры того, что историю страны часто двигали совсем молодые люди, схожие примеры он привел и из сегодняшнего дня. Новости этого не передают, но если читать всю стенограмму, то видно, что беседа отличалась неформальностью и теплотой.

Один школьник поправил Путина, явно оговорившегося, назвав Северную войну Семилетней, причем было очевидно, что разницу он прекрасно знает. Поступок молодого человека директор его школы в Воркуте назвала (информационным агентствам) нескромным, что вряд ли было так в глазах Путина. Но ее тоже можно понять, такие диалоги бывают, наверное, реже, чем раз в десятилетие.

Частично встреча напоминала по мере своего развития «Прямую линию», но просили школьники не для себя, а для общества. И в общем, это даже не урок, а этап истории страны. Ведь Путин развенчал как революцию, так и контрреволюцию — 1991 год, и эта оценка будет сохранять значение долго. И рассуждать на эту тему, и делать различные выводы можно долго, чем наверняка часть поговоривших с президентом школьников в своей жизни и займется.