Установлена причина крушения Ил-112В в Подмосковье

Причиной катастрофы экспериментального военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке 17 августа стало возгорание двигателя. В неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, борт ушел из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК).

«Развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя Ил-112В. Последовавший за этим помпаж, сопровождаемый хлопками и выбросами пламени, вероятно, привел к частичному разрушению турбины, а ее обломки, в свою очередь, могли перебить расположенные рядом топливопроводы», — установили эксперты.

Точная причина возгорания самолета будет озвучена после получения результатов всех проведенных экспертиз, однако уже сейчас известно, что во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный «керосиновый» пожар спустя считанные минуты после взлета.

По данным издания, первыми огонь заметили диспетчеры аэродрома Кубинка, они сразу доложили об этом экипажу. В кабине пилотов в это время уже загорелось предупреждение об опасности и в автоматическом режиме в гондолу был выпущен пенный состав из расположенного рядом баллона-огнетушителя. Эти действия большого эффекта не возымели, поэтому пилоты вручную активировали вторую очередь системы пожаротушения. Но она тоже не достигла цели.

Как пояснили эксперты, обе системы пожаротушения самолета ориентированы в основном на двигатели, поэтому пена заполняла гондолу, в то время как огонь уже перекинулся во внутреннюю полость крыла. При этом, по словам собеседника «Коммерсанта», в этом самолете было предусмотрено всего два огнетушителя на каждый двигатель, тогда как в гражданских самолетах «Ил» тушение огня происходит в шесть очередей.

Пилотам Ил-112В, таким образом, не оставалось ничего другого, как возвращаться на аэродром вылета. Во время захода на вынужденную посадку экипаж действовал слаженно и быстро, без малейших признаков паники. Пилоты очень грамотно расположили рули самолета и подобрали режим работающего двигателя так, что машина пошла в сторону аэродрома практически идеальным прямым курсом. И, по мнению экспертов, им удалось бы посадить машину, если бы она сама не «сдалась».

На 45-й секунде после начала пожара температура в полости правого крыла достигла 600 градусов, после чего дюралюминиевая тяга элерона разрушилась. Из-за этого элерон, помогавший обеспечивать прямолинейный полет, встал в нейтральное положение, а машина начала крениться и опускать нос. Последний вираж длился всего три секунды.

Эксперты, разбиравшиеся в крушении, уверены, что вывести из крена самолет в таких условиях не смог бы ни один пилот. А причиной произошедшей трагедии многие специалисты называют недостаточную подготовленность к полетам первого экспериментального образца этого самолета.

Как писал Expert.ru, опытный экземпляр Ил-112В прибыл 13 августа с аэродрома Воронежского авиационного завода на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском для участия в форуме «Армия -2021». Первый полет он совершил в марте 2019 года. Однако тогда самолет не отвечал требованиям Минобороны РФ по грузоподъемности, и его отправили на доработку.

Новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В был создан в авиационном комплексе им. Ильюшина. Он предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава. На данный момент существует второй опытный образец самолета, он проходит ресурсные испытания.